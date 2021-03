DAVVERO LA GERMANIA HA FATTO TUTTO 'STO CASINO PER TRE MORTI SU 1,6 MILIONI DI DOSI? SONO STATI SETTE I CASI DI TROMBOSI CEREBRALE TRA I TEDESCHI CHE HANNO RICEVUTO IL VACCINO ASTRAZENECA, DI CUI MENO DELLA METÀ FATALI: IL GOVERNO DI ANGELA MERKEL È SOTTO ACCUSA PER "ECCESSO DI PRECAUZIONE" - SECONDO LA SPD IL BLOCCO NON SERVIVA, VISTA LA RARITÀ DELLE COMPLICAZIONI: E MEZZA EUROPA, NOI COMPRESI, È ANDATA A RUOTA...

Paolo Valentino per il "Corriere della Sera"

merkel vaccino

Sono stati sette casi di trombosi cerebrale, di cui tre mortali, su 1,6 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca somministrate in Germania, a motivare la decisione del governo tedesco di bloccare l'uso del preparato della casa anglo-svedese su tutto il territorio federale.

vaccino astrazeneca

A spiegarlo è Klaus Cichutek, presidente del Paul-Ehrlich-Institut, l'equivalente dell'Aifa in Germania, che tuttavia cerca di tranquillizzare tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, definendolo «sicuro ed efficace»: «Non dovete preoccuparvi, non siete a rischio. E comunque chi si è vaccinato da più di 16 giorni non ha nulla da temere», ha detto, precisando che reazioni ai vaccini sono normali e solo nel caso di forti mal di testa nei primi giorni dopo la somministrazione bisogna rivolgersi a un medico.

angela merkel

«Il nostro dovere - ha spiegato Cichutek - è di verificare anche i più piccoli segnali di rischio. Non è allarmismo, ma precauzione». Secondo il capo del Pei, biochimico di formazione, le complicazioni sono state registrate su sei donne di età compresa tra 20 e 50 anni, due delle quali sono decedute.

La terza vittima è stato un uomo, morto per emorragia cerebrale con trombosi. «Questo ci ha spinti a consigliare al governo la sospensione delle somministrazioni, fino a quando non avremo analizzato più precisamente questi segnali. Il nostro giudizio è ancora sospeso».

IL MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO SPAHN

Secondo Cichutek, tuttavia, «per quanto ne sappiamo, questi casi non si registrano con analoga frequenza in alcuno degli altri Paesi dell'Unione europea». Quanto alle conseguenze del blocco di AstraZeneca sulla campagna vaccinale in Germania, che già procede a rilento, Cichutek ha detto che «se dura un po' di più non è un problema».

Il presidente del Paul-Ehrlich-Institut ha però messo in chiaro che se dovesse essere provato un legame tra il vaccino AstraZeneca e le trombosi, allora «bisognerebbe o prendere misure per limitare il rischio, ovvero rivedere il rapporto tra usi e rischi di tutti i vaccini».

Jens Spahn

La decisione del governo di sospendere il vaccino anglo-svedese si scontra con forti critiche anche dall'interno della maggioranza. Sotto attacco è il ministro della Salute, Jens Spahn, accusato di muoversi in modo improvvisato e senza un vero piano: «Un errore», l'ha definita il deputato Karl Lauterbach, epidemiologo di fama e portavoce della Spd per la Sanità, secondo il quale non ci sono dati sufficienti che giustifichino la misura.

astrazeneca

«Sarebbe stato meglio prima fare le verifiche vista la rarità delle complicazioni. Nel momento in cui la terza ondata della pandemia cresce, una prima dose di questo vaccino salverebbe molte vite umane».

vaccino astrazeneca 1

Ma le critiche cominciano a lambire anche Angela Merkel, che intanto ha deciso di cancellare la conferenza tra governo e premier regionali, prevista per oggi e nella quale si doveva decidere il lancio della campagna di vaccinazione anche negli studi medici. Alla cancelliera viene rimproverato di «essersi nascosta» mandando avanti Spahn, nell'annuncio di una decisione così grave e delicata come la sospensione del vaccino di AstraZeneca.

ASTRAZENECA coronavirus vaccinazioni a fiumicino