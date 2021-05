DE LUCA FA COME CAZZO GLI PARE - IL GOVERNATORE FIRMA L'ORDINANZA SUL GREEN PASS: "IN CAMPANIA HOTEL, SPETTACOLI E MATRIMONI SOLO CON IL CERTIFICATO VACCINALE, FERMO L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" - POI LA BORDATA AL GOVERNO: "SONO TRA I 10-15 MASOCHISTI CHE HANNO LETTO IL PNRR. LA PARTE DELLE RIFORME MI PREOCCUPA PERCHÉ…" - VIDEO

1 - VINCENZO DE LUCA SUL PNRR: "IN ITALIA LO HANNO LETTO TRA I 10-15 MASOCHISTI"

Il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sua conferenza stampa sulla situazione Covid nella regione, ha parlato anche del Pnrr: "Sono tra i 10-15 masochisti che hanno letto il Pnrr. La parte delle riforme mi preoccupa perché il piano prevede alcune decisioni da assumere immediatamente. Poi però ci dice che per le modifiche al Codice degli appalti si presenta un disegno di legge entro il 31 dicembre 2021 e poi ci sono 9 mesi di tempo per i decreti attuativi”.

2 - GREEN PASS, DE LUCA FIRMA L'ORDINANZA: «IN CAMPANIA HOTEL, SPETTACOLI E MATRIMONI SOLO CON IL CERTIFICATO»

Una nuova ordinanza per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali. Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza numero 17 che prende atto delle linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni e demanda all'unità di crisi regionale la predisposizione, «di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, wedding, trasporti e spettacoli - anche attraverso facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/Smart card di completamento della vaccinazione, fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base (frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti)».

