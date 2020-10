DE LUCA TERROR: SI PRESENTA IN TV CON UNA LASTRA AI POLMONI E CHIUDE LA CAMPANIA - ''SIAMO A UN PASSO DALLA TRAGEDIA, NON VOGLIO VEDERE LA FILA DEI CAMION CON LE BARE. L'UNICO OBIETTIVO È SALVARE VITE, IL RESTO NON CONTA'' - NON ESSENDO RIUSCITO A CONTENERE IL CONTAGIO NELLA SUA REGIONE, CHIEDE CHE ANCHE LE ALTRE IMPONGANO UN LOCKDOWN COME A MARZO: ''CHIUDIAMO PER 30-40 GIORNI POI SI VEDRÀ'' - LA GENTE È INCAZZATA NERA

DE LUCA, SERVE LOCKDOWN NAZIONALE,IN CAMPANIA A BREVE

VINCENZO DE LUCA CHIUDE LA CAMPANIA

(ANSA) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni caso "la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo". "I dati attuali sul contagio - dice - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E' indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo".

2.IN CAMPANIA NUOVO RECORD POSITIVI, 2.280

(ANSA) - Sono 2280 i nuovi positivi in Campania, su 15800 tamponi: numero record, mai raggiunto prima. La rilevazione di ieri era di 1.541 casi. Lo rende noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. La percentuale dei contagi sui tamponi eseguiti sale dal 12.8 al 14.5 per cento.

3.COVID:DE LUCA,AD UN PASSO DA TRAGEDIA, CHIUDIAMO TUTTO

(ANSA) - "Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l'ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia". Così il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook.

4.DE LUCA, CHIUDIAMO PER 30-40 GIORNI, POI SI VEDRÀ

(ANSA) - "Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere". Così il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. "Non voglio vedere la fila dei camion con le bare", ha aggiunto. "L'unico obiettivo deve essere salvare la vita delle famiglie, tutto il resto ora non conta nulla".

