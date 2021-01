CHE FAI, RUDY? – TRUMP NON È “FURIOSO” SOLO CON MIKE PENCE, MA STA ROMPENDO ANCHE CON IL SUO AVVOCATO DI FIDUCIA RUDY GIULIANI. IL MOTIVO NON È LEGATO ALLA POLITICA MA AI SOLDI! “MCDONALD” NON VUOLE PAGARE LA PARCELLA MONSTRE DELL’EX SINDACO DI NEW YORK (20 MILA DOLLARI AL GIORNO), CHE PURE È RIMASTO SEMPRE AL SUO FIANCO. NON A CASO È INDAGATO PER AVER INCITATO ALLA RIVOLTA DEL CONGRESSO…