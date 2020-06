IL DECRETO DI PULCINELLA – LA MODIFICA DEI DECRETI SICUREZZA SLITTA ANCORA: IL M5S CHIEDE DI RIMANDARE A SETTEMBRE, MA PD, LEU E ITALIA VIVA SPINGONO PERCHÉ SI CHIUDA PRIMA DELL’ESTATE – I PENTASTELLATI, CHE LI HANNO VOTATI, VOGLIANO LIMITARE AL MINIMO LE CORREZIONE E POSSIBILMENTE RIMANDARLE A DOPO LE REGIONALI – CRIMI E DI MAIO VORREBBERO LIMITARSI A RECEPIRE I RILIEVI DEL QUIRINALE, MA NELLA BOZZA DELLA MINISTRA LAMORGESE C’È QUALCOSA IN PIÙ…

Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

Giuseppe Conte l'aveva promessa già per questa settimana, ma la modifica dei «Decreti Salvini» slitta ancora. Il M5S chiede di rimandare tutto a settembre, spiegando che al momento in Parlamento c' è già un «ingorgo» di decreti da convertire in legge.

Pd-Leu-Iv vogliono invece che si faccia tutto prima dell' estate. Ma il tiro alla fune sui tempi, chiaramente, è solo un modo per cercare di tenere sullo sfondo il nodo politico: i 5 stelle vogliono limitare al minimo le correzioni e, possibilmente, rimandarle a dopo le elezioni regionali, mentre il resto della maggioranza chiede subito un risultato politico. Anche ieri la riunione di maggioranza organizzata al ministero dell' Interno è finita senza un accordo e la ministra dell' Interno Luciana Lamorgese ha riconvocato tutti per il 30 giugno.

Vito Crimi e Luigi Di Maio vorrebbero limitarsi a modifiche che accolgano i rilievi espressi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della firma dei «decreti-sicurezza»: un' attenuazione dei passaggi sulle multe alle Ong che soccorrono in mare, per tenere conto degli obblighi imposti dalle norme internazionali, e una ridefinizione del passaggio che esclude la non punibilità per «tenuità del fatto» in caso di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, definizione che comprenderebbe anche funzionari pubblici, regionali, comunali e persino privati che esercitano funzioni pubbliche.

La bozza della Lamorgese prevede già qualcosa in più rispetto a questi due punti: un permesso di soggiorno per chi rischia di essere sottoposto a trattamenti «inumani o degradanti» e anche per poter ricevere «cure mediche».

Viene inoltre ridotto da 180 a 120 giorni il tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e viene reintrodotto il diritto all' iscrizione all' anagrafe per coloro che richiedono protezione. Pd, Iv e Leu chiedono di più, vorrebbero portare a soli 90 giorni il tempo di trattenimento nei Cpr e accorciare i tempi per l' ottenimento della cittadinanza (da dimezzare, secondo il Pd).

Dopo il vertice di ieri, il M5S ha chiarito la propria posizione con Giuseppe Brescia e Vittoria Baldino: non si può «cancellare il passato», ci vuole «un percorso di revisione circoscritto e mirato, da fare in maniera condivisa, senza propaganda». Il tutto, appunto, da fare a settembre perché «in Parlamento ci sono già diversi decreti legge in conversione». Il Pd Matteo Mauri parla comunque di incontro «positivo» e pur chiedendo le modifiche «prima dell' estate», lascia aperta la porta a un supplemento di discussione. Anche Federico Fornaro e Loredana De Petris, Leu, chiedono «tempi rapidi» e modifiche che vadano oltre le pur importanti questioni poste dal presidente Mattarella».

Ma Italia Viva alza i toni: «Vogliamo il nuovo testo all' ordine del giorno del primo Cdm utile. Basta perdere tempo». Un rilancio che preoccupa il premier Conte e anche Pd e Leu, consapevoli che l' accordo si può trovare solo evitando di esasperare gli animi.

