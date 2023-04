28 apr 2023 08:36

DEF & DEFICIENTI - LO SPIFFERO DI UGO MAGRI: “A UN CERTO PUNTO ERA SEMBRATO CHE IL GOVERNO VOLESSE IMBOCCARE UNA SCORCIATOIA PERICOLOSA. L'IDEA CONSISTEVA NEL RIVOTARE ALLA CAMERA LO STESSO IDENTICO DEF APPENA STATO BOCCIATO. POI QUALCUNO IN GRADO DI FARSI ASCOLTARE DEVE AVER FATTO PRESENTE CHE IN QUESTO MODO SI SAREBBE CREATO UN "VULNUS" AD ALTISSIMO RISCHIO DEMOCRATICO, E LA SCORCIATOIA È STATA ABBANDONATA. CHI SIA STATO QUEL ‘QUALCUNO’, NON SI SA. IL COLLE NEGA DI AVERE LANCIATO DEGLI ALTOLÀ AL GOVERNO…”