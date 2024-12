DELMASTRO OGNI VOLTA CHE PARLA FA UN DISASTRO – IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA, AD ATREJU, LA SPARA: “NOI VOGLIAMO PRENDERE PER LA PELLE DEL CULO CHI OCCUPA LA CASA DEGLI ANZIANI, DARGLI UN CALCIO NEL SEDERE E RIDARE IL POSSESSO DELLA CASA ALL'ANZIANO” – LA DIFESA A SPADA TRATTA DEL DDL GIUSTIZIA, CHE IL GOVERNO HA DOVUTO MODIFICARE SU “CONSIGLIO” DEL QUIRINALE: “È LIBERTICIDA? TEMO DI NO, MA SE FOSSE LIBERTICIDA SONO FIERO DI ESSERE LIBERTICIDA” – VIDEO

(DIRE) - "Oggi un anziano è terrorizzato che mentre sta in ospedale gli occupano casa e poi aspetta 6-7 anni per lo sfratto e intanto finisce sotto un ponte. Noi vogliamo prendere per la pelle del culo chi occupa la casa degli anziani, dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa all'anziano". Lo dice il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, ospite di Atreju, dove partecipa al dibattito "Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i 'ladri di case'.

La via italiana per garantire la proprietà privata". Delmastro difende il ddl sicurezza che, tra le misure, prevede un inasprimento delle pene per chi occupa gli immobili: "E' liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida, per tutelare quell'Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da una sinistra che difende lo Ius Salis".

