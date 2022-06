15 giu 2022 14:17

A DESTRA SE LE DANNO DI SANTA RAGIONE MA ALMENO FANNO LA PACE, A SINISTRA PREFERISCONO LA SCISSIONE DELL’ATOMO – ALLA FINE L’EX LEGHISTA FLAVIO TOSI HA DECISO DI APPARENTARE LA SUA LISTA CON QUELLA DI FEDERICO SBOARINA, IN VISTA DEL SECONDO TURNO, PUR DI NEUTRALIZZARE DAMIANO TOMMASI – “ABBIAMO SEMPRE DETTO CHE QUESTE PER NOI ERANO LE PRIMARIE DEL CENTRODESTRA, SIAMO DISPONIBILI A FARE L’APPARENTAMENTO COME COALIZIONE…”