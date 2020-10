1 ott 2020 19:23

DIBBA ATTACK: “COSÌ FACENDO IL M5S DIVENTERÀ UN PARTITO COME L’UDEUR” - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” LANCIA L’ENNESIMO SILURONE CONTRO DI MAIO PARAGONANDOLO A MASTELLA: “SI ANDRÀ VERSO UNA DIREZIONE DI INDEBOLIMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, CHE DIVENTERÀ UN PARTITO BUONO FORSE PIÙ PER LA GESTIONE DI POLTRONE E DI CARRIERE, E NON È QUELLO PER IL QUALE IO HO COMBATTUTO” – MA ALLORA CHE ASPETTA A USCIRE?- VIDEO