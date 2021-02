DIBBA VA ALLA GUERRA: “SE FOSSI IN PARLAMENTO NON VOTEREI LA FIDUCIA” - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” NON MOLLA SU DRAGHI. MA QUANTI DEPUTATI E SENATORI GRILLOZZI GLI ANDRANNO DIETRO? SARANNO COMUNQUE TROPPO POCHI PER ESSERE INFLUENTI, VISTO IL LARGHISSIMO CONSENSO PARLAMENTARE CHE AVRÀ SUPER-MARIO - L’INTEMERATA DA CENTRO SOCIALE SU FACEBOOK: “DRAGHI SANTO? LA SOLA COSA CHE HA EFFETTIVAMENTE MOLTIPLICATO SONO I TITOLI DERIVATI ITALIANI. "LA RESTAURAZIONE È IN ATTO E VIENE ACCOMPAGNATA DALLA SANTA INQUISIZIONE MEDIATICA CHE CONDANNA COLORO CHE NE RICORDANO LE SCELTE DA BANCHIERE”

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Sia chiaro, non ho dubbi che il Professor Draghi sia una persona onesta, preparatissima ed autorevole. Questo non significa che lo si debba appoggiare per forza. Io contrasto Draghi non sul piano personale ma su quello politico. E, ripeto, non cambio idea. Oltretutto l'assembramento parlamentare che si sta delineando è l'antitesi della Politica". Così Alessandro Di Battista in un post dove aggiunge: "Ripeto. Si può rispettare un uomo anche facendo opposizione. Io la mia scelta l'ho presa, e vado fino in fondo".

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La "genuflessione mediatica" nei confronti del premier incaricato "non fa nemmeno bene a Draghi. C'è il rischio che si convinca anche lui di avere proprietà taumaturgiche o di essere capace di moltiplicare pani e pesci. Ed allora è bene ricordare, anche a rischio di apparire sacrileghi, che, ad oggi, la sola cosa che il Professor Draghi ha effettivamente moltiplicato, sono i titoli derivati italiani".

Lo scrive Alessandro Di Battista in un articolo su Tpi, dove paragona l'atteggiamento dei media a quello di Fantozzi. "Fu sotto la sua direzione del Tesoro che vennero sottoscritti contratti su contratti sui derivati, molti dei quali sono risultati tossici...È lecito ricordarlo o è blasfemia? Ancor di più oggi che il passato viene allegramente dimenticato da più o meno tutte le forze politiche italiane pronte a riunirsi in un pericolosissimo 'assembramento parlamentare' che dovrebbe essere evitato per comune senso del pudore".

"La restaurazione è in atto e viene accompagnata dalla Santa Inquisizione mediatica che mentre rammenta le gesta giovanili del Santo, condanna coloro che ne ricordano le scelte da banchiere. A cominciare da quella che ha dato origine ad una serie di disastri commessi dalla dirigenza di Monte dei Paschi di Siena, molti dei quali 'coperti' con denaro pubblico" scrive l'ex deputato M5s che poi continua: "L'infallibile Draghi sbagliò. Ma guai a ricordarlo, si rischia la lapidazione a mezzo stampa...Ad ogni modo i cittadini italiani hanno il diritto di sapere che una scelta sbagliata di colui che sta per diventare Presidente del Consiglio ha, di fatto, indebolito lo Stato".

Di Battista, che ripercorre i fatti che portarono al decreto salva-banche, continua: "Quei soldi non li stampò mica Draghi. Quei soldi vennero messi a debito... E sono debito buono o debito cattivo?I giornaloni descrivono il sermone di Rimini come fosse il discorso della Montagna. Forse inchinarsi serve a chi si inchina, ma non serve certo alla democrazia".

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Se io fossi in Parlamento assolutamente non voterei la fiducia" perché "in un Paese democratico l'opposizione serve" mentre "ora invece nessuno la farà. Neanche Meloni, che infatti resta in alleanza con la Lega e Berlusconi". Ragione per cui il Movimento Cinque Stelle "sbaglia assolutamente e totalmente" a sostenere il nuovo Governo Draghi perchè "è un errore grave infilarsi in una roba del genere". Insomma, " a Beppe Grillo io sarò sempre riconoscente ma questo non vuole dire essere sempre d'accordo" . Lo afferma fra l'altro, Alessandro Di Battista in una intervista che sarà trasmessa integralmente domani sera nel corso di "Cartabianca" su Rai3. "Io non parlo a nome del Movimento Cinque stelle - sottolinea più volte Di Battista- parlo solo a nome mio. Né guido correnti. I parlamentari sono i rappresentanti del popolo e hanno le loro responsabilità. Decideranno loro quel che faranno. Io sono solo un libero cittadino che esprime le sue idee personali".

