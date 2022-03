29 mar 2022 15:11

DICEVA “IO NUN SO’ POLITICA” MA LA POLTRONA NON LA MOLLA - PROVANO A CAMBIARLE IL POSTO IN AULA E PAOLA TAVERNA SI INFURIA: “COME VI SIETE PERMESSI? HO LO STESSO POSTO DA QUATTRO ANNI, IO NON ME NE VADO” – MOLTI PENTASTELLATI HANNO ASSISTITO ATTONITI ALLA SCENA DEFINENDOLA "RIDICOLA" E "VERGOGNOSA"