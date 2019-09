DIES IRAN! DIETRO L’ATTACCO CON I DRONI AL PETROLIO SAUDITA C’E’ TEHERAN: L'ACCUSA DEL SEGRETARIO DI STATO USA POMPEO PROVOCA LA REPLICA FURIOSA DELL'IRAN: "CERCANO PRETESTI PER GIUSTIFICARE UNA RAPPRESAGLIA, SIAMO PRONTI A UNA VERA E PROPRIA GUERRA" - DIMEZZATA LA PRODUZIONE DI GREGGIO...

Un attacco al cuore economico saudita. Un colpo in un momento critico per i progetti dell' ambizioso principe Mohammed bin Salman. A sferrarlo i guerriglieri yemeniti Houti, alleati dell' Iran. La formazione ha preso di mira gli impianti petroliferi di Abqaiq e Kharais usando droni e, forse, missili da crociera.

Devastante l' esito.

L' attività nei due complessi è stata bloccata completamente e questo comporta una riduzione della metà della produzione di greggio. Per rimediare useranno le riserve e contano su iniziative di altri Paesi.Fin dalla primavera numerosi analisti avevano messo in guardia sulla mancanza di protezione adeguata. Il doppio scudo anti-missile era ritenuto insufficiente e in passato i qaedisti avevano organizzato dei sabotaggi (falliti).

Le previsioni erano fondate.

All' alba le località - distanti 200 chilometri una dall' altra - sono state scosse da una serie di esplosioni, seguite poi da incendi violenti che hanno impegnato per ore i pompieri. Insieme alle deflagrazioni sono risuonate raffiche di mitragliatrice, un tentativo tardivo di contrastare la minaccia. Poi, puntuale, è arrivata la rivendicazione degli Houti, dove si precisava l' impiego di almeno 10 velivoli e l' attività di intelligence, il riferimento ad una quinta colonna che avrebbe dato informazioni utili per il raid.

Due gli aspetti da considerare. Il primo riguarda la dimensione militare. I miliziani hanno confermato le capacità di violare le difese avversarie a lunga distanza, circa 800 km.

Questo grazie alla collaborazione dell' Iran e ad una continua preparazione. Non è certo questo il primo strike, è stato solo il più devastante. Per ora.

Ci si è anche chiesti se siano partiti dallo Yemen o se invece abbiano usato una sponda irachena dove sono presenti fazioni amiche. Tutto è parte del confronto che oppone le monarchie sunnite, i mullah di Teheran, le pedine amiche.

E si innesta indirettamente nella partita Iran-Usa-Israele, anche qui segnata dal duello di droni. Ieri c' è stato un contatto telefonico tra Mohammed e Trump, il principe ha affermato che il suo paese è in grado di rispondere all' aggressione. Quindi il segretario di Stato Pompeo ha accusato Teheran: «Non c' è alcuna prova che ordigni siano arrivati dallo Yemen». Un rialzo della tensione che potrebbe compromettere definitivamente l' ipotesi di un summit tra il presidente Usa e quello iraniano Ruhani durante l' Assemblea generale Onu. Il secondo fronte è quello economico. Riad sta per quotare in Borsa la Aramco, ha appena condotto un cambio al vertice, fa i conti con il prezzo basso del greggio (60 dollari).

Sviluppi intrecciati ai piani di riforma del principe MBS, manovra rallentata da errori e resistenze interne. Servirebbe stabilità, ma il regno ha troppi fronti aperti. Non tutti sono d' accordo con la svolta e i metodi. E pesa il conflitto nello Yemen, un pantano sanguinoso dove sono emersi contrasti anche con gli Emirati.

