Che cosa sta succedendo al vertice dell’Esercito popolare di liberazione cinese? Ci sono i fatti: i due ex ministri della Difesa Wei Fenghe (in carica dal 2018 al 2023) e Li Shangfu (sulla poltrona per meno di sei mesi nel 2023) rimossi e consegnati alla giustizia militare. Nell’ultimo anno oltre ai due generali-ministri sono caduti sotto la falce del Partito altri nove generali, tra i quali il comandante e il vice delle forze missilistiche.

E c’è la dichiarazione della Commissione militare centrale presieduta da Xi Jinping che mercoledì 10 luglio ha annunciato una campagna di «rettifica del pensiero, dell’organizzazione, dello stile di lavoro, della disciplina e del sistema di nomine».

Se tutti questi aspetti del corpo ufficiali cinese vanno corretti radicalmente, significa che il Partito comunista (che secondo il comandamento di Mao «comanda il fucile») ha un grosso problema.

E dietro i fatti (i siluramenti con disonore) e l’annuncio della campagna di rettifica, ci sono le voci. Una, riguarda Peng Liyuan, la moglie di Xi.

Secondo un giornale filo-governativo di Hong Kong la signora Peng è stata inserita nel «Comitato di esame e valutazione dei quadri», un organo finora sconosciuto che consiglierebbe la Commissione militare centrale.

La notizia del Sing Tao Daily non è stata smentita e dopo la repressione nell’ex colonia britannica i retroscena presunti o veri sul potere cinese non si pubblicano a cuor leggero, neanche a Hong Kong. Sui social cinesi è circolata anche una foto che sembra recente di Peng in divisa militare, apparentemente in ispezione in un’accademia dell’esercito.

La first lady, 61 anni, ha formalmente il grado di maggiore generale, dopo una brillante carriera come cantante della celebre sezione artistica dell’Esercito popolare di liberazione cominciata all’inizio degli Anni 80.

A quel tempo era lei la stella della coppia con Xi: sempre in primo piano nel gala del Capodanno lunare trasmesso dalla tv statale. Un successo popolare immenso. E si dice che abbia introdotto il marito, che era un alto funzionario di provincia, nella cerchia di protetti del presidente Jiang Zemin.

Dopo essere diventata comandante della Troupe di canto e danza dell’Esercito e poi direttrice dell’Accademia artistica militare, con il grado di maggiore generale, dal 2012, quando Xi è salito al vertice della Cina, Peng ha smesso di cantare, ha lasciato i vestiti di scena e la divisa con i gradi per eleganti completi borghesi di alta moda autarchica e ha svolto le sue mansioni di first lady, diventando anche ambasciatrice dell’Unesco per la promozione dell’istruzione femminile nel mondo. Una visibilità inconsueta per le mogli dei leader nella Repubblica popolare.

Per le apparizioni pubbliche che la vedono al fianco del presidente in eventi di Stato, Peng recentemente si è meritata il plauso del ministro degli Esteri Wang Yi che a maggio ha sottolineato il suo «ruolo diplomatico» nel tour europeo di Xi (Francia, Serbia e Ungheria). L’agenzia Xinhua ha scritto che la presenza della signora in quel viaggio è stato «uno dei punti forti» per lo sviluppo del soft power cinese in campo internazionale. Nella nota l’agenzia statale l’ha definita «professoressa», titolo attribuito alle grandi figure della musica.

Ma se si crede al quotidiano di Hong Kong, ripreso dall’influente giornale giapponese Nikkei, Peng Liyuan indossa ancora l’uniforme di maggiore generale nella «Commissione di esame dei quadri militari» e ha voce nel processo di selezione degli alti gradi militari. Un ruolo di consigliera che rimanda alle sue conoscenze nella gerarchia maturate durante la carriera di cantante e poi direttrice della sezione artistica dell’Esercito.

Davvero Xi è così preoccupato per la scelta dei suoi generali da aver messo in campo la moglie per il processo di selezione? Nikkei osserva che Dong Jun, il nuovo ministro della Difesa nominato diversi mesi dopo il siluramento dei due corrotti Wei Fenghe e Li Shangfu potrebbe avere un legame con Peng Liyuan. L’ammiraglio Dong e Peng sono coetanei e originari della provincia dello Shandong. Un filo sottilissimo, ma nell’opacità del sistema cinese basta a sollevare speculazioni.

