DIETRO AL NUOVO SCAZZO TRA FRANCIA E ITALIA C'È L'OMBRA DI HAFTAR – L’UOMO FORTE DELLA CIRENAICA, IN OTTIMI RAPPORTI CON MOSCA E PARIGI, È VOLATO A ROMA PER DISCUTERE CON LA MELONI DI FLUSSI MIGRATORI E NUOVI SCENARI DI CRISI – L’ATTIVISMO ITALIANO NELL’AREA RICCA DI PETROLIO E GAS HA SCATENATO IL RISENTIMENTO DEI FRANCESI, CHE SI CONSIDERANO I “GUARDIANI OCCIDENTALI” DELLA REGIONE. DA QUI LA SPARATA DEL MINISTRO DELL’INTERNO DARMANIN ALLA DUCETTA (“GOVERNO DI ESTREMA DESTRA SCELTO DAGLI AMICI DELLA SIGNORA LE PEN”)

Estratto dell'articolo di Vittorio Da Rold per www.editorialedomani.it

GIORGIA MELONI GENERALE HAFTAR

Lo scontro diplomatico sui migranti scoppiato tra Parigi e Roma rientra ma non si placa. Giorgia Meloni è «incapace di risolvere i problemi migratori» dell’Italia, aveva detto giovedì il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin dando fuoco alle polveri, il cui intento era quello di screditare le destre europee (Marine Le Pen in testa) nella capacità di risolvere il problema migratorio.

[…]

Ma la crisi, invece, di sedarsi e comporsi si alimenta di nuovi motivi di scontro. Un rapporto intossicato da «pugnalate alle spalle» secondo le parole di Tajani in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, informazioni di intelligence, colpi sotto la cintura.

macron haftar

È sempre Tajaini a margine della convention di Forza Italia a Milano a sottolineare ieri una nuova possibile lettura della crisi scoppiata tra Roma e Parigi. «Siamo una forza politica e un paese protagonista nell’area del Mediterraneo, la seconda manifattura d’Europa e fondatori dell’Ue: è nostro diritto interloquire con i rappresentanti della politica libica. Noi ci stiamo occupando di risolvere la questione migratoria».

«L’errore, fatto anche dai francesi di eliminare Gheddafi, ha provocato dei danni enormi e una fase di grande instabilità», ha aggiunto Tajani. «Il generale Haftar è il personaggio più forte in Cirenaica ed era giusto parlare con lui del fenomeno migratorio. Ma non è stata una scelta né contro né a favore della Francia».

HAFTAR

Excusatio non petita, accusatio manifesta, recita il detto. Tajani in effetti si riferiva all’incontro avvenuto a Roma tra il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, e il premier Giorgia Meloni. Haftar è il leader dell’area libica da cui partono migliaia di migranti, tema centrale dell’incontro a palazzo Chigi. […]

Ieri Haftar ha incontrato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e quello dell’Interno, Matteo Piantedosi. Forse Parigi si sarà chiesta se il generale Haftar avrà fatto qualche concessione al governo di Roma e soprattutto in cambio di cosa. Fonti di palazzo Chigi hanno parlato della conferma del sostegno italiano all’azione dell’Onu in Libia per rilanciare un processo di stabilizzazione che possa portare a elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2023. Ma si sarà parlato anche di Tunisia e Sudan, scenari di crisi che che complicano la situazione in Libia.

GERALD DARMANIN EMMANUEL MACRON

La visita di Haftar a Roma aveva lo scopo di accreditarsi presso l’occidente e di portare avanti il processo di stabilizzazione libico dove due governi, quello di Tripoli e quello non riconosciuto di Bengasi, si contendono il potere con la forza delle armi e delle alleanze straniere.

[…]

HAFTAR

Con l’uomo forte di Bengasi da tempo è in corso una trattativa da parte di Washington affinché si allontani dalla sfera di Mosca e tagli i legami con i mercenari filorussi della Wagner, molto attivi anche in altri paesi centro-africani.

Due mesi fa il governo italiano ha accusato la Wagner di "agevolare” i flussi dei migranti, una ipotesi tutta da verificare. Ma l’attivismo italiano in un quadrante ricco di gas e petrolio potrebbe aver scatenato il risentimento francese che si considera il guardiano occidentale dell’area.

gerald darmanin