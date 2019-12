10 dic 2019 19:02

DIGISTART HA FATTO SUBITO STOP - LA SOCIETÀ CHE RENZI AVEVA APERTO PER ''L’ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO” E “CONSULENZA AZIENDALE E DI MARKETING STRATEGICO” È STATA CHIUSA IL 23 NOVEMBRE, DOPO CHE A SETTEMBRE, CON LA NASCITA DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO, AVEVA LASCIATO LA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO ALL'AMICO MARCO CARRAI - NON SERVE LA SOCIETÀ: DA SOLO HA FATTURATO 1,8 MILIONI IN DUE ANNI