DIGIUNARE PER SALVINI È COME RESTARE CASTI PER ROCCO SIFFREDI - CI MANCAVA SOLO LA PROTESTA GANDHIANA CONTRO IL PROCESSO AL CAPITON, UNO CHE PASSA LE GIORNATE A BACIARE CAPOCOLLI E SPALMARSI DI NUTELLA TURCA. INFATTI SUI SOCIAL PARTE LO SFOTTÒ, E ANCHE QUELLO FA BRODO PER SFAMARE LA ''BESTIA'' SOCIAL ALLA VIGILIA DEL VOTO EMILIANO

matteo salvini mangia un panino

E' il giorno del digiuno per Salvini, l'iniziativa lanciata dalla Lega all'indomani della decisione della giunta per le immunità del Senato di dare via libera al processo per il caso Gregoretti. "Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria", si legge sulla home page del sito www.digiunopersalvini.it, lanciato ieri per aderire all'iniziativa "Sto con lui e per un giorno #digiunopersalvini".

Lo stesso leader della Lega, inevitabilmente, aderisce alla giornata senza cibo e lo fa sapere su Facebook. A colazione diretta dal bar con la tazza in mano e la scritta: "Oggi digiuno, mi concedo solo ginseng, vitamine e magnesio! Alla vostra! P.s. Ma quanti siete? www.digiunopersalvini.it". "A sinistra sono disperati e cercano in tutti i modi di oscurarci, ma niente può fermare la voglia di cambiamento di un Popolo. Domenica si fa la Storia", scrive anche Salvini dopo l'ok al processo.

salvini nutella

Ieri sera l'ex ministro dell'Interno aveva anticipato le sue intenzioni postando una foto con salumi e vino: "Stasera cena sostanziosa, domani io digiuno! Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione su: www.digiunopersalvini.it Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: io non mollo!".

Alle 12 di questa mattina le adesioni sul sito sono 3.583, mentre i social si dividono tra solidali e critici. Prevale però l'ironia con l'hashtag #laBestiaNONdigiuna diventato trendtopic in poche ore. Questi sono alcuni dei commenti:

SALVINI MANGIA UN HAMBURGER A VILLA TAVERNA SALVINI MANGIA IL CANNOLO SALVINI MANGIA LA NUTELLA