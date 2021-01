DIN "DON": È IL GIORNO DELL’ADDIO DI TRUMP ALLA CASA BIANCA – IL PRESIDENTE ABBANDONATO DA TUTTI OGGI SCAPPERÀ DA WASHINGTON PRIMA DEL GIURAMENTO DI BIDEN. ANCHE IL SENATORE REPUBBLICANO MCCONNELL LO ACCUSA DELL’ASSALTO AL CONGRESSO: “GLI ESTREMISTI SONO STATI ALIMENTATI CON LE BUGIE, PROVOCATI DAL PRESIDENTE” – L’INCUBO DELL’IMPEACHMENT E QUELLO PER IL TRACOLLO FINANZIARIO: SPOSTERÀ LA COMPAGNIA DI FAMIGLIA IN RUSSIA O IN ARABIA SAUDITA? – VIDEO-RIASSUNTO DEI QUATTRO ANNI VISSUTI TRUMPIANAMENTE

donald trump

Paolo Mastrolilli per "La Stampa"

Quando stamattina Trump andrà all' aeroporto, per l' imbarco verso la Florida sull' ultimo volo con l' Air Force One, sarà solo. Politicamente solo, perché a salutarlo non ci saranno né il fedele vice Mike Pence, né il capo dell' ormai minoranza repubblicana al Senato Mitch McConnell, che lo avevano aiutato e sostenuto come complici durante tutto il suo mandato. Questa non è solo una nota di colore, infatti ieri proprio McConnell ha per la prima volta puntato il dito contro Donald, per l' assalto del 6 gennaio al Congresso: «Gli estremisti sono stati alimentati con le bugie. Provocati dal presidente e da altre persone potenti».

LA COPERTINA DEL NEW YORKER SULLA FINE DEL MANDATO DI DONALD TRUMP

È il segno dei tempi già cambiati, che mettono a rischio il futuro di Trump, perché le parole di Mitch potrebbero anticipare il suo voto a favore dell' impeachment, quando al Senato si terrà il processo. È l' incubo di Donald, che avrebbe voluto un saluto con tutti gli onori militari, e ha snobbato il giuramento di Biden per tenere vivo il mito della vittoria rubata, lasciando così aperta la porta per ricandidarsi nel 2024.

Ora invece deve pensare a salvarsi, ma avrebbe rinunciato a farlo auto-perdonando se stesso e i suoi famigliari, proprio per non urtare ancora di più gli ex compagni di partito, che adesso gli rimproverano di aver devastato l' America e il Gop. Ci ha provato con il discorso di saluto: «Ora inauguriamo una nuova amministrazione e preghiamo per il suo successo.

DONALD TRUMP MITCH MCCONNELL

Noi abbiamo fatto ciò per cui eravamo venuti, e cioè ristabilire che il potere in America appartiene al popolo».

sostenitori di trump – assalto al congresso

Secondo la Gallup, Trump lascia la Casa Bianca con il peggior gradimento personale della storia: 34% oggi, e 41% di media per l' intero mandato, ossia almeno 4 punti in meno di tutti i suoi predecessori, Carter incluso. Stesso discorso per Melania, la First Lady meno ammirata di sempre, che ha deciso di chiudere l' avventura seguendo la linea imposta dal marito, e quindi rifiutandosi di incontrare Jill Biden per il tradizionale giro della residenza presidenziale.

donald trump scende dall air force one

Jill troverà da sola le stanze, perché c' era già stata per otto anni quando Joe era il vice di Obama, ma il messaggio resta orrendo: questa coppia presidenziale ha fatto tutto il possibile per spaccare l' America, sfruttandone le drammatiche divisioni culturali per i propri interessi, ma neanche lasciando Washington riesce ad avere un sussulto di decenza. Anzi, Trump ha inferto l' ultimo sfregio togliendo il divieto ai voli dall' Europa e da altri Paesi contagiati dal Covid, costringendo Biden ad intervenire per bloccare l' attuazione del provvedimento.

joe biden donald trump

Il segretario di Stato Pompeo invece ha accusato la Cina di genocidio contro gli uiguri, cosa che probabilmente Pechino merita, ma forse è stata decretata per ragioni di politica interna e per le ambizioni di Mike di puntare alla Casa Bianca nel 2024.

Preoccupato dalla tensione crescente con i repubblicani, sabato Trump ha deciso di non includere nei circa cento perdoni finali se stesso, i figli, o personaggi controversi come Snowden, Assange e forse anche Bannon. Questo proprio per non irritare di più il Gop, che ha il potere di sbarazzarsi di lui approvando la condanna dell' impeachment al Senato.

donald trump by pat ludo

Senza il pulpito della Casa Bianca, bandito dai social, e ignorato dai media tradizionali, Donald faticherà a restare rilevante. Perciò potrebbe fondare un suo canale informativo. Ma dovrà anche preoccuparsi di salvare la compagnia di famiglia, che rischia di essere costretta a cercare all' estero, magari in Russia o Arabia, i finanziamenti per sopravvivere. Mai dare The Donald per finito, però stavolta non sarà facile rialzarsi.

