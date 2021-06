LA DIPLOMAZIA DEL JUDO: AL BANO INTERMEDIARIO TRA SALVINI, ORBAN E PUTIN – IL CANTANTE APRIRÀ IL MONDIALE DI JUDO A BUDAPEST E INVITA "IL CAPITONE" ALL’INAUGURAZIONE. IN TRIBUNA CI SARANNO ANCHE IL LEADER UNGHERESE E LO ZAR VLAD. POTREBBE ESSERE L' OCCASIONE DI QUEL FACCIA A FACCIA LUNGAMENTE ATTESO TRA IL PRESIDENTE RUSSO E IL LEADER LEGHISTA. LO STAFF DI SALVINI NON SI SBILANCIA E DEFINISCE L’INCONTRO CON PUTIN...

Marco Cremonesi per il "Corriere della Sera"

La diplomazia del judo in azione.

Tra Matteo Salvini, Viktor Orbán e Vladimir Putin spunta il nome di un intermediario del tutto inatteso: Al Bano. Succede che domenica si apriranno a Budapest i mondiali di Judo, l' arte marziale amata dal presidente russo Vladimir Putin, che la pratica da decenni. E il leader di Mosca sarà sul Danubio per sostenere e applaudire la squadra russa. Con lui ci sarà il padrone di casa, il premier ungherese Viktor Orbán. A cantare l' inno della federazione internazionale del judo (Ijf), ci sarà il nostro Al Bano, ma quella non è affatto una sorpresa. Il popolare cantante parteciperà alla cerimonia in una doppia veste: oltre a quella di interprete, da un paio d' anni, dell' inno ufficiale, quella di ambasciatore del judo, sport di cui è a sua volta appassionatissimo.

Ma potrebbe essercene anche una terza. Vuoi vedere che potrebbe essere l' evento sportivo l' occasione di quel faccia a faccia lungamente atteso tra il presidente russo e il leader leghista? Quando Salvini andò a Mosca nel 2017, infatti, incontrò il ministro degli esteri Lavrov ma non il presidente. Lo staff di Salvini non si sbilancia e l' incontro è semplicemente definito «possibile».

In realtà, lo sherpa potrebbe essere proprio Al Bano. Che ben conosce Salvini anche perché, quando il leader leghista era ministro, andò al Viminale a rappresentargli alcune questioni legate al vino, di cui è produttore. In quell' occasione, si lanciarono insieme in un medley delle canzoni dell' artista pugliese di cui continua a circolare il video.

Raggiunto telefonicamente, Al Bano conferma di essere stato «incaricato dal presidente della Federazione, l' austriaco Marius Vizer, di invitare Salvini all' appuntamento». Ma di più non si riesce a strappargli: «Io quel che dovevo fare l' ho fatto. Se Salvini andrà, bisogna chiederlo a lui». In realtà, sembra di capire che lo staff di Salvini stia appunto cercando di valutare se esista davvero la possibilità di un incontro con il presidente russo. Fino a ieri sera, di certezze non ce n' erano.

