Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per www.corriere.it

Un pallone-spia scoperto nel cielo americano sopra una base missilistica nel Montana (un innocente strumento per rilevazioni meteo, secondo la giustificazione cinese) ha fatto saltare la visita a Pechino di Antony Blinken.

Il segretario di Stato era atteso in questo fine settimana per riannodare il dialogo con Xi Jinping. Dopo ore di consultazioni tese, mentre i repubblicani del Congresso invocavano l’abbattimento del pallone, il dipartimento di Stato ha detto che «di fronte a una violazione inaccettabile della sovranità statunitense non ci sono al momento le condizioni per il viaggio del segretario Blinken in Cina ».

Blinken ha chiamato Wang Yi, responsabile della politica estera del Partito comunista per avvisarlo della sospensione e dell’intenzione di «riprogrammare la missione».

Poche ore più tardi, il Pentagono ha detto di aver ricevuto «segnalazioni di un pallone in transito in America Latina: valutiamo che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese».

A Pechino avevano cercato di temporeggiare. La prima risposta della portavoce degli Esteri cinese, ieri mattina, era stata un invito a «calma e alla cautela senza fare sensazionalismo prima di avere una chiara comprensione dei fatti».

Diverse ore dopo, la versione ufficiale: «Il velivolo aerostatico aveva scopi civili, ricerca meteorologica; ha deviato dalla rotta prevista per cause di forza maggiore, venti di ponente che lo hanno spinto sullo spazio aereo americano». Conclusione di Pechino: «Ci rammarichiamo per l’accaduto e continueremo a comunicare con la parte americana per gestire questa situazione imprevista».

Più seccata la replica dopo la rinuncia alla visita da parte di Blinken: «La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato» questa vicenda «per attaccare e diffamare la Cina.

La parte cinese è fermamente contraria a questo. Cina e Stati Uniti devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate».

La sensazione è che Xi fosse molto interessato alla missione di Blinken. Nei giorni scorsi erano filtrate voci secondo cui il Secretary of State, oltre che con il collega cinese degli Esteri, avrebbe avuto un faccia a faccia con il Presidente comunista. Uno sviluppo notevole, visto che cinque anni fa Mike Pompeo, ultimo segretario di Stato arrivato a Pechino, era stato snobbato da Xi che non lo aveva ricevuto. […]

