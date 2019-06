DIRE LE COSE A OCASIO – LA STELLINA DEL PARTITO DEMOCRATICO DÀ DELL’AMICO DEI NEO-NAZISTI A UN EBREO SOPRAVVISSUTO ALL’OLOCAUSTO – TUTTO È INIZIATO CON UN VIDEO SU INSTAGRAM (AS USUAL) IN CUI LA OCASIO CORTEZ SE LA PRENDEVA CON “I CAMPI DI CONCENTRAMENTO AL CONFINE ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE FASCISTA” – EDWARD MOSBERG, 93 ANNI, L’HA INVITATA AD AUSCHWITZ, E LEI… – VIDEO

Daniel Mosseri per “Libero Quotidiano”

alexandria ocasio cortez

È l' astro nascente del partito democratico. Giovane, brillante e anche molto alla moda, la democratica Alexandria Ocasio-Cortez rappresenta da inizio anno il 14° distretto di New York alla Camera dei Rappresentanti. Molti dicono di lei che farà carriera e sarà interessante capire se la signora Ocasio-Cortez dovrà mettere da parte una certa disposizione alle gaffe ogni volta che tratta temi legati all' ebraismo o a Israele. Giorni fa, con un video via Instagram la matricola democratica se l' è presa con «l' amministrazione fascista che ha organizzato campi di concentramento sul confine meridionale», in riferimento ai centri di detenzione dei migranti in arrivo dal confine con il Messico.

alexandria ocasio cortez

Le parole di Ocasio Cortez non sono piaciute allo United States Holocaust Memorial Museum che ha respinto «i tentativi di creare analogie fra la Shoah e altri eventi passati o contemporanei». Poi è intervenuto il sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti Edward Mosberg. Nato in Polonia 93 anni fa, scampato a diversi lager e oggi cittadino Usa residente nel New Jersey, Mosberg ha invitato la congresswoman democratica ad accompagnarlo al complesso di Auschwitz-Birkenau, «una visita che dovrebbe essere obbligatoria per ogni parlamentare americano» ha detto l' anziano ebreo.

edward mosberg

Un invito sostenuto dalla fondazione "From the Depths" (cioè De Profundis) e dal deputato repubblicano Steve King dell' Iowa - «ho visitato Auschwitz ed è stata un' esperienza molto profonda: ti prego di accettare il loro invito».

il tweet di alexandra ocasio cortez sui lager al confine

il rifiutO Invito che la deputata ha rispedito al mittente, via Twitter, senza tanti complimenti. «L' ultima volta che siete partiti per un viaggio del genere vi siete incontrati con gruppi neonazisti austriaci per uno scambio di vedute. Quindi dovrò declinare l' offerta. Ma grazie per aver rivelato a tutti quanto trasparentemente l' estrema destra manipola questi momenti per guadagno politico».

Una reazione che ha lasciato basito Mosberg: «Ho 93 anni e come la maggior parte degli altri sopravvissuti non potrò continuare a fare questi viaggi ancora a lungo». Parlando al Jerusalem Post, il direttore di "From the Depths" Jonny Daniels ha detto che la deputata è male informata e ha una scarsa conoscenza della Shoah, «ma spero possa cambiare idea».

alexandria ocasio cortez 4

Benché giovane, la deputata newyorchese di origini portoricane è una veterana della gaffe. Lo scorso marzo un gruppo di deputati ha criticato come antisemite le osservazioni della collega Ilhan Omar - democratica di origine somala e fede islamica col velo sul capo - secondo cui gli attivisti pro-Israele sono dei traditori degli Usa.

alexandria ocasio cortez 2

Ocasio-Cortez ha subito difeso la compagna di partito, soffiando sul fuoco della rivalità interetnica: «Duole constatare che si rimprovera Ilhan con una forza che nessuno applica quando vengono fatte dichiarazioni sui latini o altre comunità». Un modo poco velato di dire che gli ebrei sarebbero privilegiati. Forse è proprio per combattere questo presunto privilegio che la deputata democratica in passato ha anche rilanciato i tweet di un aperto sostenitore del Fronte popolare per la Liberazione della Palestina, sigla terrorista messa all' indice sia negli Usa sia nell' Ue. In un' intervista dello scorso luglio con il canale Pbs, Ocasio-Cortez criticò «l' occupazione israeliana della Palestina» salvo confessare di «non essere un' esperta» quando l' intervistatrice le chiese di spiegarsi meglio.

alexandria ocasio cortez 13

Allora forse si trattò di inesperienza della più giovane donna mai eletta al congresso. La recidiva risale invece allo scorso aprile quando Ocasio-Cortez ha partecipato a un raduno di American Muslims for Palestine, ritenuta la succursale Usa di Hamas.

alexandria ocasio cortez bernie sanders 1 Alexandria Ocasio-Cortez alexandria ocasio cortez La foto fake sui piedi di Alexandria Ocasio Cortez

alexandria ocasio cortez 11 alexandria ocasio cortez 3 alexandria ocasio cortez 10 alexandria ocasio cortez 12