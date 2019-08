TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL QUIRINALE – SICURI CHE LA SPARATA DI SALVINI SULL’ASSE RENZI-DI MAIO NON ABBIA UN FONDAMENTO? AL NAZARENO TEMONO CHE L’EX PREMIER VOGLIA GARANTIRSI LA SOPRAVVIVENZA POLITICA GRAZIE A UN GOVERNO DI “SALVEZZA NAZIONALE”. RENZI CONTROLLA L’80% DEI PARLAMENTARI PD E QUASI NESSUNO SARÀ RICANDIDATO DAL NUOVO SEGRETARIO ZINGARETTI… – VIDEO

Marco Antonellis per Dagospia

DI MAIO RENZI

Matteo Salvini non le ha mandate a dire: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo così sarebbe inaccettabile per la democrazia". E ancora: "Dopo questo governo ci saranno solo le elezioni". Parole dal sen fuggite quelle del Capitano leghista, oppure ha mangiato la foglia, qualcuno gli ha riferito che qualcosa si stava effettivamente muovendo tra i due, tra Matteo Renzi e Luigi di Maio? La seconda che ho detto.

matteo salvini pollice verso a renzi

Addirittura fonti vicinissime all'attuale segretario Pd fanno sapere senza mezzi termini che "Matteo Salvini ha volutamente alzato il tiro per bruciare ogni possibile intesa comune dopo che gli era giunta notizia di "lavori in corso"". Insomma, non solo Salvini ma pure al Nazareno (zona Zingaretti) temono che il toscano voglia garantirsi la sopravvivenza politica grazie ad un governo di "salvezza nazionale" da fare in combutta con i 5Stelle.

NICOLA ZINGARETTI E MATTEO RENZI

DI MAIO SALVINI CONTE

Dopotutto, si spiega, "Matteo Renzi controlla ancora l'80% dei parlamentari Pd e la quasi totalità di loro sanno per certo che non saranno ricandidati dal nuovo segretario Nicola Zingaretti". Per cui cosa c'è di meglio che far sopravvivere l'attuale legislatura anche se il prezzo da pagare sarebbe quello di fare da stampella ai 5Stelle?

