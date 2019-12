DISPERATICO EROTICO TRUMP – ALT! PARLA LISA PAGE, L’EX AVVOCATO DELL’FBI CHE TRUMP RIDICOLIZZÒ DURANTE UN COMIZIO SIMULANDO UN ORGASMO: “È COME ESSERE PRESI A PUGNI NELLO STOMACO. UMILIA ME E LA MIA CARRIERA. FA SCHIFO” - L’AVVOCATA E IL COLLEGA PETER STRZOK FURONO SOLLEVATI DALL’INCARICO DOPO CHE VENNERO FUORI ALCUNI SMS IN CUI PARLAVANO MALE DI DONALD. CHE POI PUBBLICAMENTE LI HA RILETTI COME SE I DUE FOSSERO IN PREDA ALLA PASSIONE SESSUALE - VIDEO

LISA PAGE ROMPE IL SILENZIO SUL VIDEO DI TRUMP CHE SIMULA L’ORGASMO

Da www.lastampa.it

L'ex avvocato dell'FBI, Lisa Page, ha rotto il silenzio e si è sfogata in un'intervista al Daily Beast dopo essere stata ridicolizzata dal presidente Usa Donald Trump durante un comizio nel Minnesota lo scorso ottobre. Trump aveva riletto alcuni sms tra la Page e un suo collega, Peter Strzok, come se i due fossere in preda alla passione, simulando un orgasmo. «Basta tacere» - ha detto la donna - «È come essere presi a pugni nello stomaco. Il Presidente mi sta ridicolizzando in tutto il mondo, umilia me e la mia carriera. Fa schifo».

Page e Strzok, avevano indagato come consulenti del Dipartimento di Giustizia americano sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016 in cui vinse Trump. Così come avevano fatto in merito al caso delle mail dell'avversaria Hillary Clinton. Page e Strzok sono stati sollevati dall'incarico quando, durante alcune indagini interne, sono venuti alla luce messaggi privati in cui la donna definiva il candidato presidente «un essere detestabile» e in cui si auspicava la vittoria della Clinton e l'uomo la rassicurava: «Lo fermeremo».

Donald Trump, intanto, continua la sua invettiva via social alla Page definendo lei e Strzok come "gli amanti dell'FBI" e chiedendo perché avesse cancellato i messaggi dopo l'indagine.

