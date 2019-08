DITE ADDIO AGLI 80 EURO – IL BONUS RENZI VA IN PENSIONE? NON PROPRIO, MA SALVINI VUOLE RIMODULARLO E TRASFORMARLO IN DETRAZIONE FISCALE: MA CAMBIARE IL NOME NON È UN PURO FATTO CONTABILE: CI SARANNO ALCUNI CHE CI PERDERANNO E ALTRI CHE INVECE CI GUADAGNERANNO – IN PARTICOLARE A RIMETTERCI SARÀ CHI DICHIARA REDDITI FINO A 13MILA EURO, PERCHÉ…

Roberto Petrini per www.repubblica.it

BONUS Renzi 80 Euro

Torna e ritorna da anni ormai, come un tormentone. E adesso sembra essere arrivato il momento con l'annuncio ufficiale da parte della Lega nel secondo incontro con le parti sociali. Sarà perché ha il nome di un presidente del Consiglio controverso come Matteo Renzi. Il bonus da 80 euro che nel 2014 il governo di centrosinistra introdusse e che lo stesso Matteo volle ben visibile in tutte le buste paga che ne avevano diritto e cioè quelle tra gli 8.145 euro e i 26 mila di stipendio annuale. Una fascia di lavoratori dipendenti medio bassa, che usciva con le ossa rotte dalla crisi e che aveva bisogno di potere d’acquisto. Il bonus fece allo scopo: 960 euro all’anno, spese in consumi e, come ha detto la Banca d’Italia, la misura aiuto la crescita del Pil in modo sostanziale.

matteo salvini pollice verso a renzi

Certo la gabbia fissa della misura, 80 euro per tutti, ha creato degli scompensi: subito sotto gli 8.145 euro si rimase a bocca asciutta come pure sopra i 26.600. L’Agenzia delle entrate fece qualche errore e alcuni furono addirittura furono chiamati a restituire quanto avuto in più.

matteo salvini incontra le parti sociali al viminale

Dal punto di vista tecnico si tratta di una erogazione monetaria, più simile agli assegni familiari erogati dall’Inps.

MATTEO SALVINI E MATTEO RENZI

Oggi la si vuole trasformare in una detrazione fiscale o contributiva: si può fare, come tutto. Ma la detrazione fiscale non sarà più uguale per tutti, alcuni ci perderanno altri ci guadagneranno: questo perché per beneficiare della detrazione bisogna avere un debito con il fisco, e questo debito è zero a quota 8.145 e posi sale gradualmente fino a 13 mila euro senza arrivare mai pienamente a creare lo spazio per una detrazione di 960 euro l’anno.

giancarlo giorgetti massimo garavaglia

Dunque cambiare il nome agli 80 euro non è un puro fatto contabile, ma interviene sulla distribuzione del reddito. Tanto più per chi è ormai abituato a riceverlo e scoprirà l'improvvisa riduzione del suo salario netto. La Lega insiste con Garavaglia a dire che le buste paga non cambieranno, ma al costo di ulteriori miliardi di spesa mentre Renzi interviene per dire che con l'intervento sugli 80 euro "a pagare saranno sempre i più poveri".

L’ultimo argomento che viene speso è che oggi la pressione fiscale, essendo come abbiamo visto gli 80 euro una spesa, non registra l’intervento e resta più alta del dovuto. Si tratta veramente di un problema contabile, tanto è vero che nei Def di Padoan venivano indicate con precisione le due pressioni fiscali, una con gli 80 euro e una senza. Nella babele ognuno può dire la sua, ma con crescita zero e debito al 132 per cento del Pil forse è bene essere prudenti.

salvini renzi MASSIMO GARAVAGLIA matteo salvini e armando siri incontrano le parti sociali al viminale 1. matteo salvini incontra le parti sociali al viminale 1