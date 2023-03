DITE A ELLY CHE "SOLO LE SPIE PRENDONO APPUNTI" (COPYRIGHT MASSIMO D’ALEMA) - A RIMINI AL CONGRESSO CGIL LA GRAFOMANE SCHLEIN HA SCRITTO PIÙ QUADERNI DI ANTONIO GRAMSCI E ALLA FINE RIVOLTO A CALENDA, CONTE, FRATOIANNI: “DIAMOCI UN APPUNTAMENTO FUORI DA QUI” (UNA PIZZATA, UNA BIRRA?) - I FISCHI A CALENDA - IMBATTIBILE LA SUPERCAZZOLA DI PEPPINIELLO APPULO: “IL NOSTRO COMPITO È TROVARE L’HUMUS PER AVERE UNA STELLA POLARE”. CHE VOR DI'?

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Gramsci, chi? In un’ora di tavola rotonda ha scritto più quaderni lei di Antonio. Il Pd ha la prima segretaria grafomane, Elly Schlein “la scrivana”, la nuova Elena Ferrante, la segretaria geniale. E’ Rimini, il Congresso della Cgil, numero diciannove (100 stand, gadget cult la felpa “Perennials”, box pranzo a 17 euro) ma sembra il Salone del Libro di Torino. Il segretario Maurizio Landini, per proteggere Carlo Calenda, ospite fischiato, ha indossato la parrucca di Voltaire: “Difendo io il tuo diritto di parlare. Vai, Carlo, prego”.

Lucia Annunziata, che moderava, era versione Anna Magnani di Bellissima: “Elly, forza, presentati, coraggio. Ti do dieci minuti in più”. Il silicon comunista Fratoianni si gingillava l’Apple Watch mentre Giuseppe Conte, imbattibile, spiegava: “Il nostro compito è trovare l’humus per avere una stella polare”. Che? Urge bicarbonato.

ELLY SCHLEIN IN VERSIONE SEVERUS PITON

Racconta un sindacalista: “L’intelligenza artificiale e ora Elly. Per voi giornalisti è finita. Anche questa è una riconversione industriale”. Erano le 12.45. In quel momento l’editoria italiana, che scarseggia di mezzi (l’inviato è ora in streaming) ha compreso che è nata una bestsellerista. Per più di un’ora Elly Schlein ha riempito il suo taccuino. Aveva ragione a disperarsene quando li ha persi in treno. Sta scrivendo la nuova Recherche. Primo libro: Dalla Parte di Prodi.

A Landini per poco esplodeva un’arteria e lei scriveva. Conte citava Piketty e lei annotava. Calenda sfidava il pubblico, “Aho! nun so’ venuto a cantarvi ‘All you need is love’, se semo capiti?” e Schlein che faceva? Come Massimo Troisi: “Mo me lo segno”. Naturalmente anche quando Fratoianni (ha più dispositivi Apple lui che il ceo Tim Cook) esordiva con “condivido tutto quello che ha detto Elly”, sulla carta Elly riportava: “Fratoianni, segno di approvazione”.

CONTE ANNUNZIATA CALENDA LANDINI SCHLEIN FRATOIANNI rimini cgil

A Rimini, erano sullo stesso palco Schlein, Calenda, Fratoianni e Conte, l’opposizione a Meloni, e tutti insieme hanno “riflettuto”. Vi diciamo solo che è finita con questa frase di Elly, la segretaria geniale: “Diamoci un appuntamento fuori da qui”. Una pizzata, una birra? Da Roma sono arrivati Andrea Orlando, per salutare la sua amica, la ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz, e poi Matteo Richetti, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico (pranza sempre con riso in bianco).

elly schlein

Conte, il dandy, si prende sotto braccio Landini. Rivela un cronista (corrispondente a Rimini) “oggi si fanno esercitazioni di fischio su Calenda”. A Calenda, che vive solo per questo, come Jimi Hendrix viveva per incendiare le chitarre, non sembra vero. Quando Annunziata chiede: “Calenda, ma si può provare a fare un’alleanza?”, lui, Calenda, “No, e ve la dico dritta”. Conte, che è una lenza, aveva un piano che neppure al Pentagono. Dunque, ragiona Conte: “Schlein mi vuole scavalcare sul salario minimo? Sapete che faccio? Le ricordo che il suo Pd ha approvato il Jobs act. In un solo colpo metto Schlein contro i riformisti del suo partito, ma anche contro Landini. Calenda, che ora sta con Renzi, e non solo, sarà costretto ad attaccare Schlein e me. Io mi prendo gli applausi dei sindacalisti. Calenda i fischi, Schlein costretta a difendersi”. Piano riuscito.

CONTE ANNUNZIATA CALENDA LANDINI SCHLEIN FRATOIANNI rimini cgil elly schlein 2

(…)