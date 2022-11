DITE A GIORGIA MELONI CHE AGLI ITALIANI FREGA POCO DI RAVE E MIGRANTI, VOGLIONO RISPOSTE SU BOLLETTE E LAVORO – SECONDO IL SONDAGGIO IPSOS PER “DIMARTEDÌ”, PER IL 56% DEGLI INTERVISTATI LE MOSSE DEL GOVERNO MELONI NEI PRIMI 20 GIORNI SONO INUTILI, DI PROPAGANDA E NON RISOLUTIVE – LORENZO PREGLIASCO DI YOUTREND: “L’IMMIGRAZIONE È UN’ARMA DI DISTRAZIONE PERCHÉ IL GOVERNO HA UN RISTRETTO MARGINE DI MANOVRA SULLE QUESTIONI ECONOMICHE CHE SONO DECISAMENTE LA PRIORITÀ PER LA GENTE”

Prima i rave, poi le navi Ong. L'agenda del governo Meloni nei primi 20 giorni si rivela assai lontana dalle priorità degli italiani. Che sono preoccupati da ben altre emergenze, l'economia familiare su tutte. Non stupisce dunque che più della metà degli italiani ritiene che le scelte del governo per fermare le navi umanitarie non siano niente di più che un'inutile operazione di propaganda per di più assolutamente inefficace. Il sondaggio della Ipsos di Nando Pagnoncelli per "Di martedì" su La7 è illuminante ma tutti i principali sondaggisti concordano nel dire che immigrazione e sicurezza non sono sul podio delle preoccupazioni dei cittadini, le cui priorità sono costo della vita, caro bollette, inflazione, occupazione e sanità.

«Il tema dell'immigrazione - spiega Pagnoncelli - sta molto indietro nella gerarchia delle priorità degli italiani e le soluzioni adottate suscitano scetticismo». Ecco dunque il sondaggio: per il 56% degli intervistati le scelte operative del governo sono inutili, di propaganda e di principio e non risolutive, il 33 % pensa che le soluzioni adottate siano utili e disincentivino gli arrivi dei migranti.

Un cittadino su due (il 49%) è scettico sulla possibilità che con il governo Meloni la sua situazione economica migliorerà, mentre uno su tre (appartenente soprattutto al ceto medio-basso, spiega Pagnoncelli) si dichiara fiducioso. Complessivamente, il 49% ritiene comunque sicura la partenza del governo Meloni mentre il 37% (ovviamente elettori dell'opposizione) pensa che l'azione dell'esecutivo sia incerta e confusa. [...]

Immigrazione come «arma di distrazione» del governo anche per Lorenzo Pregliasco di You trend: «Penso che proprio perché ha un ristretto margine di manovra sulle questioni economiche che sono decisamente la priorità per tutti gli italiani il governo ha deciso di accendere i fari su questioni identitarie (prima i rave ora l'immigrazione) capaci anche di ricompattare l'elettorato di destra. C'è sicuramente uno iato tra i primi segnali inviati dal governo e le preoccupazioni della gentE [...]».

L'influenza dell'attenzione mediatica, dunque, potrebbe cambiare nei prossimi mesi la percezione dei cittadini. «Negli ultimi due anni i temi dell'immigrazione e della sicurezza hanno perso rilevanza nell'opinione pubblica e nei media - dice Antonio Noto, di Noto sondaggi - Le navi arrivavano ugualmente ma non trovavano più le telecamere ad aspettarli al molo. Dunque, non siamo ancora in grado di dire se il governo sta dando all'immigrazione un'attenzione che il Paese non sente o se nel tempo questa aumenterà. Ad oggi possiamo di certo dire che i temi più sentiti dagli italiani sono il caro bollette, la paura dell'inflazione, la diminuzione del potere di acquisto, il tema dell'economia personale in tutte le sue declinazioni». [...]

