DITE A DI MAIO CHE GIUSEPPE CONTE, ALL'ASSEMBLEA DEL M5S, PARLA GIA’ DA LEADERINO DEL MOVIMENTO: “IO CI SARÒ NELLE FORME E NEI MODI CHE RITERRETE GIUSTI. FARÒ IN MODO DI SEGUIVI PASSO PASSO PER ACCOMPAGNARVI PERCHÉ MI AVETE DATO TANTO” - LA STOCCATA A RENZI: “ABBIAMO UNA GRANDE RESPONSABILITÀ VERSO IL PAESE MA NON DIMENTICHIAMO CHI COLLABORA LEALMENTE E CHI LO FA IN MODO IRRESPONSABILE” - “TEMO MOLTO LA PRESENZA DELLA LEGA PERCHE’…”

È iniziata attorno alle 22 un'assemblea congiunta dei gruppi M5S convocata, con discrezione, in giornata. E tra i primi ad intervenire, introdotto dal capo politico Vito Crimi, c'è il premier uscente Giuseppe Conte. A quanto apprende l'ANSA da più fonti che partecipano alla riunione Conte ha fatto un'apertura all'esecutivo di Mario Draghi. «Non è il momento dell'auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese», spiega Conte che, tuttavia, sottolinea di «non volere» entrare nell'esecutivo. Poi ha aggiunto: «Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese. Non è il momento dell'autolesionismo e dell'autoesclusione».

IL CONSENSO DEI GRUPPI PER CONTE «Farò in modo di seguirvi passo dopo passo perché mi avete dato tanto», spiega il premier uscente sottolineando «di temere la presenza della Lega nel governo, come sa anche Crimi». Allo stesso tempo il premier uscente spiega che «voltare le spalle» al presidente incaricato sarebbe come voltarle al Paese. L'intervento di Conte, secondo quanto spiegano diverse fonti parlamentari M5S che partecipano alla riunione, incassa l'unanime applauso - via Zoom - dell'assemblea con diversi esponenti che chiosano: «presidente sei il migliore, non mollare». Anche nelle chat dei parlamentari, spiegano le stesse fonti, il consenso per il premier uscente è unanime.

LA FRECCIATA A RENZI «Noi abbiamo una grande responsabilità verso il paese ma non dimentichiamo chi collabora lealmente e chi lo fa in modo irresponsabile: sappiamo chi ci ha voltato le spalle ed ora cerca di entrare per lucrare qualche vantaggio». Il premier uscente Giuseppe Conte durante l'assemblea congiunta M5s ha aggiunto: per questo «si cercherà di porre condizioni tali che alcuni soggetti non potranno più rimanere al tavolo. Ma noi, invece, al tavolo dobbiamo rimanere perché dobbiamo dare una prospettiva al paese e altre soluzioni diverse ora non ci sono».

«Noi dobbiamo rimanere al tavolo perché dobbiamo dare una prospettiva al paese e altre soluzioni non ci sono. Ma ve lo dico io per primo: dobbiamo dimostrare di essere all' altezza delle sfide». Così Giuseppe Conte ai parlamentari M5s riuniti in assemblea dove è tornato a promettere: «Io ci sarò nelle forme e nei modi che riterrete giusti. Farò in modo di seguivi passo passo per accompagnarvi perché mi avete dato tanto»

CONTE SU DRAGHI - Il Presidente incaricato è persona di spessore: io l'ho incontrato in diversi vertici e l'ho apprezzato. È stato lui che ha posto le basi per supere le politiche di austerità: è un interlocutore da prendere in seria considerazione. Certo, alcuni di voi potevano pensare che l'incarico potesse andare ad un altro: ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica»

CONTE SULLA PRESENZA DELLA LEGA NEL GOVERNO - Abbiamo una missione, siamo l'ago della bilancia, siamo il partito di maggioranza relativa che deve far sentire il suo peso. Questo è il punto di partenza. Vito con i capigruppo sta conducendo un confronto molto serrato». Così il premier uscente Giuseppe Conte in assemblea M5s dove aggiunge: «io temo molto la presenza della Lega» soprattutto per l'utilizzo delle risorse del Recovery. Ad esempio, «dobbiamo vigilare ed evitare che intervengano altri a declinare in altro modo la transizione ecologica, rendendola un mero slogan. Per tutte queste ragioni dobbiamo essere presenti: è difficile in questa fase, dire alcuni non li volgiamo, però ci sono dei margini per cui in modo astuto ci possiamo arrivare»