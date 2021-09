6 set 2021 16:40

DITE AI NO VAX CHE L’ALTERNATIVA È TORNARE A CANTARE SUI BALCONI - CI SONO PAESI IN RITARDO SULLA CAMPAGNA VACCINALE CHE STANNO RICORRENDO AL CONFINAMENTO TIPICO DELLA PRIMA ONDATA PER LOTTARE CONTRO LA VARIANTE DELTA - UN LOCKDOWN NAZIONALE È IN CORSO IN NUOVA ZELANDA, ANCHE CON POCHI CASI, MENTRE IL PREMIER AUSTRALIANO HA APPENA ANNUNCIATO L’ABBANDONO DELLA STRATEGIA “ZERO COVID” CHE AVEVA RINCHIUSO DI NUOVO IN CASA LE PERSONE DA QUASI DUE MESI - SENZA L’IMMUNIZZAZIONE SI RISCHIA DI TORNARE SIGILLATI...