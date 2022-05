DITECI LA VERITÀ: COME STA PUTIN? - C’È UN NUOVO VIDEO CHE DIMOSTREREBBE CHE “MAD VLAD” È MALATO: DURANTE L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TAGIKISTAN, SI VEDE IL PRESIDENTE RUSSO CHE MUOVE IN MANIERA STRANA E INCONTROLLATA IL PIEDE, LOTTANDO CONTRO LA GAMBA CHE TREMA E SI MUOVE A SCATTI... - VIDEO

putin che muove la gamba durante l incontro con il presidente del tagikistan

DAGONEWS

Come sta Putin? Non benissimo, e c’è un nuovo video a dimostrarlo. Il filmato in questione arriva dal vertice bilaterale di “Mad Vlad” con il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, a margine del summit del CSTO, il patto sulla difesa collettiva che riunisce Russia, Bielorussia e i paesi dell’Asia centrale ex sovietica.

Nel video si vede Putin che contorce in maniera strana il piede, e sembra lottare con la gamba che trema e si muove a scatti. Lo zar poi si aggiusta sulla sedia, appoggiando saldamente il piede a terra, ma nonostante questo la gamba continua a contrarsi, causando la reazione stranita del suo interlocutore, che è apparso turbato mentre assisteva alla scena.

putin si aggrappa al tavolo durante l incontro con il ministro della difesa

Nelle ultime settimane sono state fatte molte speculazioni sullo stato di salute del Presidente russo: esperti, politici e persino uomini d'affari russi in esilio hanno pochi dubbi sul fatto che sia malato. Di cosa di preciso, non si sa, ma le ipotesi sono molte: Parkinson, cancro alla tiroide, leucemia, e chi più ne ha più ne metta.

putin alla parata della vittoria

Di certo, lo stesso Putin ultimamente ha indirettamente dato adito alle illazioni, soprattutto il 9 maggio: alla parata della Vittoria è apparso zoppicante, e poi si è coperto le ginocchia con una coperta mentre, intorno a lui, i veterani dell’esercito sovietico, più vecchi di lui, non ne avevano bisogno.

putin si aggrappa alla sedia durante l incontro con lukashenko