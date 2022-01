DIVIDED STATES OF AMERICA - A UN ANNO DALL’ASSALTO A CAPITOL HILL GLI USA SONO SEMPRE PIÙ POLARIZZATI. IL SONDAGGIO DEL “WASHINGTON POST”: IL 34% DEGLI AMERICANI PENSA CHE LA VIOLENZA CONTRO IL GOVERNO A VOLTE SIA GIUSTIFICATA. 6 SU 10 RITENGONO TRUMP IN PARTE COLPEVOLE DEL TENTATO GOLPE (MA LA PERCENTUALE CALA AL 27 TRA I REPUBBLICANI) - UNA SPACCATURA CHE SARÀ RESA PLASTICA PROPRIO 6 GENNAIO, CON IL CONTRO-DISCORSO DI “THE DONALD”, CHE RICICCIA IL COMPLOTTO, IN CONTEMPORANEA CON LA COMMEMORAZIONE A WASHINGTON - VIDEO

1 - ASSALTO A CAPITOL HILL UN ANNO DOPO, GLI USA ANCORA DIVISI

Joe Biden e Kamala Harris parleranno pubblicamente il 6 gennaio per commemorare il primo anniversario dell'assalto al Capitol. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Per lo stesso giorno la speaker della Camera Nancy Pelosi ha preparato una serie di eventi per ricordare l'attacco, compreso un momento di silenzio in aula e una veglia di preghiera sulla gradinata del Campidoglio.

"Il 6 gennaio è stato uno dei giorni più bui nella nostra democrazia", aveva ammonito la portavoce della Casa Bianca il mese scorso, preannunciando l'intenzione del presidente di commemorare quella giornata. Quel giorno la folla dei sostenitori di Donald Trump assaltò Capitol Hill provocando cinque morti e diversi feriti, in quello che qualcuno ha definito un vero e proprio tentativo di colpo di stato. Un golpe col quale si sarebbe dovuto ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden.

Intanto Donald Trump dopo un anno è deciso a rilanciare l'accusa di brogli nel voto. Se seguirà il copione esposto durante l'annuncio della press conference, il tycoon cercherà di edulcorare quel tragico giorno della democrazia americana, ripetendo la teoria cospirativa della "Big lie" (la grande menzogna) e negando di aver fomentato una insurrezione.

Ma sarà anche un'occasione per preparare la sua rivincita nel 2024, cominciando a dettare la linea in vista delle elezioni di Midterm di novembre, in cui i repubblicani potrebbero riconquistare non solo il Senato ma anche la Camera (in un sondaggio generale di Fox sono avanti di 4 punti), trasformando Biden in un'anatra zoppa e il partito democratico in un campo aperto di combattimento.

Nello stesso giorno i dem hanno organizzato commemorazioni solenni, con un momento di preghiera al Capitol, per dare una prospettiva storica all'evento, mentre prosegue l'inchiesta parlamentare per far luce sulle responsabilità, comprese quelle dell'ex presidente.

Due iniziative agli antipodi, che contenderanno l'attenzione dei media e che confermano la polarizzazione di un Paese sempre più in guerra con se stesso e incline allo scontro. Lo attestano anche alcuni sondaggi.

Secondo una rilevazione del Washington Post, il 34% degli americani pensa che la violenza contro il governo a volte sia giustificata. La percentuale cambia a seconda della posizione politica, aumentando sino al 40% tra i repubblicani e scendendo al 23% tra i democratici.

Una divisione confermata anche quando si tratta di giudicare la responsabilità di Trump nell'attacco al Capitol: per il 60% degli americani ha una "grande" o "buona" quota di colpa, ma se la percentuale sale tra i dem (92%) cala invece tra i repubblicani (27%) e gli indipendenti (57%).

Per il 72% dei repubblicani e l'83% degli elettori del tycoon, inoltre, l'ex presidente ha solo "qualche responsabilità" o non ne ha "affatto". Stando ad un sondaggio della Monmouth University, infine, quasi tre quarti dei repubblicani crede alle accuse (infondate) di Trump sui brogli elettorali, mentre secondo una rilevazione della Quinnipiac University quasi 8 su 10 vogliono che corra per la Casa Bianca nel 2024.

L'ex presidente ad un anno dall'assalto dei suoi fan a Capitol Hill, in seguito al quale era dato per finito politicamente, è - intanto - risorto dalle ceneri e può contare su un dominio incontrastato sui potenziali avversari repubblicani per il 2024.

Almeno questa è la fotografia scattata da un sondaggio di Reuters e Ipsos, secondo cui il 54% degli elettori repubblicani sosterrà il tycoon alle prossime presidenziali, con un vantaggio di ben 43 punti sul secondo favorito, il governatore della Florida Ron DeSantis, fermo all'11%. Seguono l'ex vice presidente Mike Pence, all'8%, e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, al 4%. Trump non ha ancora annunciato ufficialmente se intende correre per cercare di riprendersi la Casa Bianca, ma ha detto che "ci sta pensando".

2 - L'AMERICA RESTA SPACCATA TRUMP TORNA E SFIDA BIDEN NEL GIORNO DELL'ASSALTO

Valeria Robecco per "il Giornale"

L'America si spacca di nuovo. A un anno di distanza dai fatti di Capitol Hill, il Paese si appresta a ricordare una delle pagine più buie della sua recente storia, diviso tra chi seguirà le commemorazioni solenni organizzate dalle cariche istituzionali, a partire da Joe Biden e Kamala Harris, e chi invece il modello anti-sistema proposto da Donald Trump.

L'ex presidente e l'attuale inquilino della Casa Bianca parleranno entrambi pubblicamente il 6 gennaio, giorno dell'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del tycoon per bloccare la certificazione della vittoria dell'allora rivale democratico.

Trump è deciso a rilanciare le accuse che «le elezioni sono state rubate» in una conferenza stampa nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Se seguirà il copione diffuso con l'annuncio dell'appuntamento, The Donald ribadirà la sua teoria del voto truccato, negando però di aver fomentato la rivolta.

L'evento sarà anche l'occasione per preparare la sua rivincita, cominciando a dettare la linea in vista delle elezioni di Midterm di novembre, in cui i repubblicani potrebbero riconquistare non solo il Senato, ma anche la Camera (in un sondaggio generale di Fox sono avanti di 4 punti), trasformando Biden in un'anatra zoppa e il partito democratico in un campo aperto di combattimento.

Ma nel frattempo, il procuratore di New York, Letitia James, ha emesso un mandato di comparizione all'ex presidente e ai suoi figli Ivanka e Donald Jr: vuole sentirli nell'ambito dell'indagine sulle attività della famiglia, per verificare se la società del tycoon ha gonfiato il valore degli asset per motivi fiscali.

Nelle stesse ore in cui The Donald parlerà, il presidente Biden e la sua vice commemoreranno il primo anniversario dell'assalto, mentre in Congrespidoglio. Intanto prosegue l'inchiesta parlamentare per far luce sulle responsabilità dell'assalto, comprese quelle dell'ex Comandante in Capo.

Secondo quanto riferito ad Abc News dalla deputata repubblicana Liz Cheney, vice presidente della commissione che indaga sui fatti dell'Epifania (e acerrima nemica di Trump), l'organo ha una «testimonianza di prima mano» che durante l'attacco Ivanka Trump, figlia e consigliera dell'allora presidente, gli chiese «per almeno due volte 'per favore ferma la violenza'».

Il numero uno della commissione, il democratico Bennie Thompson, si è invece limitato a parlare di una «testimonianza significativa che ci porta a credere che alla Casa Bianca fu detto di fare qualcosa».

Un anno fa, dopo l'insurrezione, Trump fu abbandonato da gran parte dei suoi alleati e dato per finito politicamente, ma oggi sembra essere risorto dalle ceneri e la sua leadership sul partito è indiscutibile.

Tanto da poter contare su un dominio incontrastato sui potenziali avversari repubblicani per il 2024. Secondo un sondaggio di Reuters e Ipsos, il 54% degli elettori repubblicani sosterrà il tycoon alle prossime presidenziali, con un vantaggio di ben 43 punti sul secondo favorito, il governatore della Florida Ron DeSantis, fermo all'11%. Seguono, lontani, l'ex vice presidente Mike Pence all'8% e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley al 4%.

«È straordinario, si potrebbe dire che oggi è in una posizione più forte all'interno del Grand Old Party di quanto forse non sia mai stato», ha commentato Ralph Reed, stratega repubblicano e fondatore della Faith & Freedom Coalition. Una rinascita, la sua, favorita anche dalla performance finora deludente di Biden, tra il caotico ritiro dall'Afghanistan, la pandemia dilagante, la maxi inflazione e l'impasse della sua agenda al Congresso. Trump non ha ancora annunciato ufficialmente se intende correre per riprendersi la Casa Bianca, ma ha detto che «ci sta pensando». «Probabilmente lo annuncerò dopo il Midterm», ha spiegato in un'intervista del novembre scorso.

