DIVIDED STATES OF AMERICA: DOPO CENTO GIORNI DI GOVERNO I CITTADINI BOCCIANO GIÀ BIDEN - A NULLA SERVE IL MAXI PIANO DI SPESA E LA CAMPAGNA DI MASSA SUI VACCINI: LA SUA POPOLARITÀ È AL 52%, PEGGIO DI LUI HANNO FATTO SOLO FORD, NIXON E TRUMP - GLI STATUNITENSI CE L’HANNO CON LUI SOPRATTUTTO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA MIGRATORIA. GLI ARRIVI SONO AUMENTATI DEL 70% PER L’ILLUSIONE DI UN’ACCOGLIENZA FACILE, DOPO LE APERTURE DI “SLEEPY JOE”

Joe Biden

Francesco Semprini per "la Stampa"

È una brutta sorpresa quella che accompagna Joe Biden verso il compimento dei primi cento giorni di governo. Il presidente degli Stati Uniti registra un mediocre tasso di approvazione popolare, appena il 52% secondo l'ultimo sondaggio di "Washington Post/ Abc".

migranti al confine usa messico

Si tratta del terzo peggior parziale dai tempi di Harry Truman, ovvero da quando nel 1945 si è iniziata la rilevazione proprio col trentatreesimo presidente americano. Peggio di Biden hanno fatto solo Gerald Ford nel 1974 col 48%, dopo l'impopolare perdono a Richard Nixon, e il biasimato Donald Trump con il 42% nel 2017. L'attuale inquino della Casa Bianca non solo è ben lontano dalle performance dei colleghi di partito Bill Clinton e Barack Obama, oltre che di quella del repubblicano George W. Bush, ma è ben al di sotto della media del 66% di gradimento dei 14 presidenti del dopoguerra.

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

È l'emergenza migranti a pesare sul giudizio degli americani alla luce dei numeri che descrivono una vera e propria crisi al confini meridionale. A marzo gli arrivi sono aumentati del 70% a causa dell'illusione di un'accoglienza facile dettata dall'apertura di Biden in chiave umanitaria, ma che in realtà ha causato un'ondata di arrivi di minorenni dinanzi al quale le autorità hanno mostrato tutta la loro impotenza.

Sono 19 mila quelli che hanno attraversato da soli il confine il mese scorso, mentre ve ne sono quasi 21mila in custodia degli agenti del "Customs and Border Protection". Provengono dal America centrale e latina, ma non solo, protagonisti di un racconto della disperazione il cui controllo appare iniquo anche dinanzi alle promesse del presidente americano di inviare aiuti agli Stati del triangolo del nord, ovvero Guatemala, Honduras ed El Salvador, considerati il serbatoio dei flussi in arrivo.

migranti attraversano il rio bravo 4

A pesare è il fatto che Biden non si sia ancora recato alla frontiera nonostante i ripetuti inviti delle autorità e comunità locali. Fatto questo che sembra oscurare i risultati importanti raggiunti dal presidente nella campagna della vaccinazione contro il Covid-19, oltre alle perplessità sullo stato di salute dell'economia.

migranti attraversano il rio bravo 2

Secondo un sondaggio di "Fox News", meno del 30% considera le condizioni del Paese buone. Indicazioni utili sono attese su questo spigoloso capitolo nel primo discorso del comandante in capo davanti al Congresso, in agenda mercoledì 28 aprile (sarà notte in Italia) in una seduta plenaria ridotta per le severe regole anti-Covid. E dove a fare la storia, ancor prima di Biden, sarà la prima volta di due donne sedute alle spalle del presidente, ovvero la speaker della Camera Nancy Pelosi e la vicepresidente Kamala Harris, nella veste di presidente del Senato.

migranti attraversano il rio bravo 1 migranti sul rio grande joe biden in afghanistan centro migranti in texas 2 migranti attraversano il rio bravo 3 centro migranti in texas 1 joe biden commosso donald trump joe biden donald trump joe biden big joe biden discorso in delaware joe biden gabby fords joe biden pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan 1 joe biden