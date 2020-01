DIVIDED STATES OF AMERICA – L’UCCISIONE DI QASSEM SOLEIMANI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA LA MIOPIA DELLA CLASSE POLITICA AMERICANA, SEMPRE PIÙ POLARIZZATA: LA WARREN E LA OCASIO-CORTEZ DEFINISCONO TRUMP UN “MOSTRO” E SOSTENGONO CHE IL BLITZ SIA UN MODO PER DISTRARRE DALL’IMPEACHMENT (COME FECE CLINTON NEL 1998) - E IL SEGRETARIO DI STATO POMPEO INCOLPA OBAMA E IL SUO “APPEASEMENT” PER L’ESCALATION DI TENSIONE IN IRAN – VIDEO

IRAQ, POMPEO: ESERCITO USA COLPIRÀ OBIETTIVI LEGITTIMI IN IRAN

donald trump Soleimani

(LaPresse/AP) - "Qualsiasi obiettivo che colpiremo sarà un obiettivo legittimo, e sarà un obiettivo progettato per una singola missione, a difesa e protezione dell'America". Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, parlando a 'This Week' di ABC. Gli è stato domandato delle affermazioni del presidente Donald Trump, che su Twitter ha parlato di 52 obiettivi iraniani nel mirino degli Usa, "alcuni dei quali a livello molto alto e importanti per l'Iran e la cultura iraniana".

TRUMP: SE IRAN CI ATTACCA DI NUOVO, LI COLPIREMO PIÙ FORTE DI QUANTO MAI PROVATO

gonbad e qabus iran l'auto distrutta di Soleimani

(LaPresse) - "Ci hanno attaccato e noi abbiamo contrattaccato. Se attaccano di nuovo, cosa che consiglio vivamente di non fare, li colpiremo più forte di quanto non siano mai stati colpiti prima!". Lo scrive il presidente americano Donald Trump su Twitter a proposito delle relazioni con l'Iran.

IRAQ, CONSIGLIERE KHAMENEI: RISPOSTA SARÀ CONTRO SITI MILITARI

mike pompeo l'uccisione di Soleimani

(LaPresse) - "La risposta sarà certamente militare, contro siti militari". Lo ha dichiarato il generale Hossein Dehghan, consigliere militare della Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, in un'intervista esclusiva a Cnn. "Fatemi ribadire che non abbiamo mai cercato la guerra, né la cercheremo. È stata l'America a iniziare la guerra, quindi devono accettare l'adeguata risposta alle loro azioni. L'unica cosa che può mettere fine a questo periodo di guerra è che l'America riceva un colpo pesante quanto quello che ha inferto. In seguito, non cercheranno un nuovo ciclo", ha proseguito Dehghan, ex ministro della Difesa. Inoltre, ha detto, "possiamo dire che l'America, Trump, ha agito dirattamente contro di noi, quindi noi agiremo direttamente contro di loro".

elizabeth warren

elizabeth warren contro trump dopo il raid a baghdad

DAGONEWS

Stati Divisi d’America: dopo l’assassinio di Soleimani ordinato da Trump la politica americana dimostra ancora una volta di essere totalmente polarizzata. I democratici più di sinistra, come Elizabeth Warren e Alexandria OCasio Cortez, parlano di crimini di guerra e stanno criticando il presidente. La senatrice, candidata alla primarie dem, ha sollevato il dubbio che il presidente abbia ordinato l’attacco per distrarre l’opinione pubblica dall’impeachment (cosa che effettivamente fece Bill Clinton nel 1998 quando bombardò l’Iraq): “le persone si chiedono perché questo momento?”. “Pocahontas” ha detto che Trump è un mostro per le sue minacce di colpire i siti culturali protetti dall’Unesco del paese del Golfo.

mike pompeo alla cnn alexandria cosaio cortez contro trump dopo il raid a baghdad

Il segretario di Stato Mike Pompeo, da par suo, ha accusato Obama e la sua strategia compiacente nei confronti del regime degli ayatollah: “È importante che capiscano che l’America non si comporterà pià come ha fatto durante l’amministrazione Obama/Biden. Non faremo ‘appeasement’, non tollereremo più le loro minacce”

la cupola di soltaniyeh in iran

