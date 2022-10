I DOCENTI TREMANO: GIUSEPPE VALDITARA, NUOVO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE “E DEL MERITO”, È STATO RELATORE DI MAGGIORANZA DELLA LEGGE GELMINI, CHE FALCIDIÒ DI TAGLI LA SCUOLA PUBBLICA – LEGHISTA DELLA PRIMISSIMA ORA, SCRISSE INSIEME AL SUO MAESTRO, GIANFRANCO MIGLIO, LA BOZZA DI COSTITUZIONE FEDERALE DEL CARROCCIO…

Ilaria Venturi per www.repubblica.it

MATTEO SALVINI GIUSEPPE VALDITARA

Un ministro "sovranista" alla scuola, o meglio al ministero ridenominato "Istruzione e Merito". Giuseppe Valditara, 61 anni, ex senatore di An (finiano) e leghista della prima ora: con Miglio, suo maestro, ha contribuito scrivere la bozza di Costituzione federale della Lega. Milanese di origine - papà ex partigiano e mamma insegnante - liceale al Berchet, poi laureato in Giurisprudenza attualmente è docente di diritto romano all'Università di Torino. E dunque torinese d'adozione.

Giuseppe Valditara

Studioso del federalismo, direttore di Logos, un progetto vicino alle posizioni della Lega e Noi con Salvini, e presidente del think tank nato durante il lockdown Lettera 150, suo il libro "Sovranismo. Una speranza per la democrazia" e il più recente "L'Italia che vogliamo, (firmato con Alessandro Amadori e con la prefazione di Matteo Salvini), portato in tour dal segretario leghista, costituendo una sorta di programma del salvinismo: il "Manifesto della Lega per governare il Paese", è il sottotitolo.

Il suo profilo è gradito a Fratelli d'Italia e corrisponde alla volontà della Lega di "riprendersi" la scuola dopo la parentesi di Marco Bussetti, che durante il governo Conte 1 nominò Valditara capo dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca al Miur (Università e Istruzione erano insieme). Per lui, dunque, un ritorno a Viale Trastevere, ma stavolta da ministro.

Giuseppe Valditara

Dopo gli esordi nel partito di Bossi, Valditara viene eletto senatore di An nel 2001 per tre legislature. Per An è responsabile del dipartimento Scuola e Università. Poi un passaggio in Fli, con Gianfranco Fini. Infine il riavvicinamento alla Lega di Salvini, di cui è tra i consiglieri più vicini. Prima ancora Valditara era stato vicepresidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e, nel 2000-01 assessore provinciale all'Istruzione e all'Edilizia scolastica della Provincia di Milano. E nel 1998 aveva collaborato con Pinuccio Tatarella alla redazione di uno statuto di autonomia particolare per la regione Puglia.

Giuseppe Valditara

I sindacati sono già pronti a presentare al neoministro tutti i nodi da affrontare per la scuola, dal contratto da rinnovare al reclutamento dei precari e certo non lo seguiranno sull'ipotesi di autonomie differenziate. I prof lo temono perché si presenta con il biglietto da visita di "relatore della legge Gelmini", i cui tagli rappresentano ancora una ferita per il mondo della scuola. Nel governo Berlusconi infatti è stato relatore di maggioranza della riforma Gelmini, per la parte dell'università, il dicastero che avrebbe preferito guidare. Le sue prima parole? Affidate a un tweet: "Aver coniugato Istruzione e merito è un messaggio politico chiaro".