DOMBROVSKIS È DIVENTATO BUONO: “NON STIAMO PENSANDO ALLA BOCCIATURA DELLA MANOVRA ITALIANA”. TE CREDO, NELLA LETTERINA CHE HA SCRITTO GUALTIERI AI COMMISSARI UE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA HA CONFESSATO CHE CI SARANNO 12 MILIARDI DI TASSE - MA AL VICEPRESIDENTE LETTONE DELLA COMMISSIONE, ASSETATO DI AUSTERITY, NON BASTA: “ABBIAMO ALCUNE PREOCCUPAZIONI, MA BASEREMO LA NOSTRA DECISIONE FINALE SULLE…”

MOSCOVICI E DOMBROVSKIS BOCCIANO LA MANOVRA ITALIANA

DOMBROVSKIS

LA CONFESSIONE È LA REGINA DELLE PROVE, E IL GOVERNO HA CONFESSATO A BRUXELLES CHE CI SARANNO 12 MILIARDI DI TASSE - GUALTIERI SCRIVE AI COMMISSARI: PER EVITARE GLI AUMENTI DELL'IVA, OLTRE A NUOVO DEFICIT, CI SARANNO NUOVE ENTRATE PER LO 0,7% DI PIL. IN CAMBIO, 3 MILIARDI DI TAGLIO DI CUNEO (SOLO PER POCHI). E POI IL FONDO TAGLIA-TASSE CHE SARÀ FINANZIATO CON 5 MILIARDI DI IMPOSTE…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/confessione-regina-prove-governo-ha-confessato-217381.htm

roberto gualtieri

Manovra, Dombrovskis: Non stiamo pensando a bocciatura

(AWE/LaPresse) - "Come avete visto non lo stiamo attualmente prendendo in considerazione". Lo afferma il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, a chi gli chiede se Bruxelles stia valutando di bocciare la manovra dell'Italia.

Dombrovskis fa notare che come Commissione "stiamo rispettando tutte le scadenze", dunque "abbiamo alcune preoccupazioni sul bilancio italiano", ma "daremo un giudizio complessivo sul piano di bilancio italiano insieme con gli altri Paesi europei" e "baseremo la nostra decisione finale sulle previsioni d'autunno della Commissione".

giuseppe conte roberto gualtieri 9 giuseppe conte roberto gualtieri 8 roberto gualtieri giuseppe conte 1

GIOVANNI TRIA VALDIS DOMBROVSKIS

ROBERTO GUALTIERI roberto gualtieri claudio borghi roberto gualtieri alberto bagnai

LETTONIA ENTRA NELL'EUROZONA - Il primo ministro Valdis Dombrovskis Dombrovskis Dombrovskis