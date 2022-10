25 ott 2022 16:56

DOMENICA IL BALLOTTAGGIO IN BRASILE TRA LULA E BOLSONARO - IL LEADER DI SINISTRA E’ AVANTI DI 7 PUNTI SU BOLSONARO: CONQUISTEREBBE IL 50% DEI VOTI CONTRO IL 43% DEL PRESIDENTE USCENTE - LE SOCIETÀ DI SONDAGGI SONO STATE CONTESTATE, DAI SOSTENITORI DI BOLSONARO, PER NON AVER RILEVATO IN MANIERA EQUILIBRATA LA FORZA DEI CANDIDATI AL PRIMO TURNO…