14 feb 2021 08:36

DON’T CRY FOR ME, ROCCOBELLO - LE LACRIME DI CASALINO PER L’USCITA DI CONTE (E LA SUA) DA PALAZZO CHIGI: “MI SONO COMMOSSO. È STATO UN MOMENTO BELLISSIMO PERCHÉ L'APPLAUSO CHE IL PALAZZO GLI HA TRIBUTATO È STATO SENTITO, LUNGO, CREDO SENZA PRECEDENTI. PERCHÉ CONTE È UNA PERSONA VERA E LEALE E TUTTI NEL PALAZZO DOVE ABBIAMO LAVORATO PER ANNI, GIORNO E NOTTE, GLIELO RICONOSCONO…”