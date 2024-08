DONALD-MANIA! - IL RITORNO DI TRUMP SU X E’ UN BEL SUCCESSO: IN UN SOLO GIORNO IL SUO ACCOUNT CRESCE DI UN MILIONE DI NUOVI FOLLOWER - OLTRE 19 MILIONI DI UTENTI HANNO PROVATO A COLLEGARSI ALL’ACCOUNT @REALDONALDTRUMP PER SEGUIRE L’INTERVISTA DI ELON MUSK ALL’EX PRESIDENTE - CON IL FACCIA A FACCIA CON IL TYCOON, E L’INVITO A KAMALA HARRIS A PARTECIPARE A UN EVENTO SIMILE, MUSK VUOLE METTERE IL SUO “X” AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO (TE CREDO, IL SOCIAL L’HA PAGATO 45 MILIARDI DI DOLLARI, IN QUALCHE MODO DEVE VALORIZZARLO)

Estratto dell’articolo di Domenico Giordano per www.lastampa.it

ELON MUSK DONALD TRUMP

Ci sono due numeri che possono sintetizzare il tutto: il primo è 1.042.021. In questo caso non sono dollari, ovviamente, ma follower. Il secondo è 19.200.000. Neanche adesso si parla di dollari, ma di utenti che si sono collegati per ascoltare.

[…] per la prima volta gli americani sono parte di una campagna totalmente ibrida, dove accanto alle parti in campo, candidati, partiti e comitati per la raccolta dei fondi, troviamo un tecno-leader come Musk che sfrutta selvaggiamente la sua incredibile audience digitale per ripagare l’investimento di 45 miliardi di dollari, sborsati per acquistare l’ex Twitter, provando a traslocare il dibattito politico e pubblico su X.

ELON MUSK DONALD TRUMP

Ma, l’interesse di Elon Musk non è soltanto finanziario o imprenditoriale, ma è anche personale, perché da imprenditore visionario crede fermamente nella sacralità delle democrazie digitali. A differenza del passato recente, dove i diversi attori dell’info-sfera digitale e le big tech hanno provato a inquinare in modo subdolo e invisibile le scelte degli elettori, Musk invece interviene direttamente, in prima persona, prendendo posizione […]

INTERVISTA DI ELON MUSK A TRUMP SU X

Un primo risultato […] di centralità di X è il suo invito post-intervista rivolto questa volta a Kamala Harris […] di partecipare a un nuovo appuntamento in diretta. Se Musk sta rincorrendo con successo un preciso obiettivo, confermato dai 19.200.000 di utenti che hanno provato a collegarsi all’account X @realdonaldtrump per seguire la diretta o ascoltarla in un secondo momento, anche il candidato repubblicano in questo momento può ritenersi molto soddisfatto del suo ritorno sulla piattaforma.

ELON MUSK DONALD TRUMP

[…] in sole 24 ore l’account dell’ex presidente USA, sul quale non veniva postato nulla dal 25 agosto 2023, è cresciuto di 1.042.021 nuovi follower, un incremento straordinario che consente a Trump di dilatare la base della sua audience […] Questa scelta di […] Trump di ritornare in grande stile su X può essere letta non solo come una convergenza di obiettivi con Elon Musk, ma in particolare come contro-misura alla discesa in campo di Kamala Harris che ne ha sconvolto i piani.