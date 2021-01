15 gen 2021 16:44

DONALD SCAPPA DA WASHINGTON - IL GIORNO DEL GIURAMENTO DI JOE BIDEN TRUMP SARÀ IN ELICOTTERO DIRETTO VERSO LA SUA RESIDENZA DI MAR-A-LAGO, IN FLORIDA, DOVE VIVRÀ DA ORA IN POI – SECONDO I MEDIA USA ASSUMERÀ PARTE DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA, ALMENO 5 PERSONE, CHE CONTINUERANNO A LAVORARE PER LUI O PER IL FEDELE GENERO JARED KUSHNER. SEMPRE CHE I VICINI NON LO CACCINO…

donald trump scende dall air force one USA: 'TRUMP VIVRÀ A MAR-A-LAGO,ASSUMERÀ PARTE STAFF ATTUALE' (ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump intende lasciare Washington prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Il presidente uscente, riportano i media americani, intende trasferirsi a Mar-a-Lago, in Florida, e assumere una piccola parte dello staff che lavora per lui alla Casa Bianca. Gli assunti continueranno a lavorare con Trump o Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump. (ANSA). Dagonews Fonte: www.independent.co.uk jill e joe biden by osho Dove sarà Donald Trump il giorno della cerimonia di inaugurazione del mandato di Joe Biden? Di sicuro non a Washington e, secondo quanto riportano i media americani, molto probabilmente volerà con il suo elicottero in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Nel frattempo Joe Biden e la moglie Jill hanno accettato di soggiornare alla Blair House, la storica residenza ufficiale degli ospiti del presidente vicino alla Casa Bianca, il giorno precedente alla cerimonia. trump mar a lago nel 2009 Tuttavia, con il rifiuto di Trump di attenersi all'usanza di partecipare all'inaugurazione del nuovo presidente, non è ancora chiaro se ci sarà un passaggio di consegne e se i due si incontreranno o meno il 19 gennaio, prima che Biden giuri da presidente e prima che il suo predecessore voli via dalla capitale. donald trump con la figlia ivanka e il genero jared kushner Di sicuro sappiamo che Trump, insieme al fedele genero Jared Kushner, ha intenzione di assumere una piccola parte dello staff che lavora con lui alla Casa Bianca. Andranno con lui sicuramente Nick Luna, direttore delle operazioni dell'ufficio ovale e il" body man "di Trump; Molly Michael, vice assistente di Trump e Cassidy Hutchinson, assistente del capo del personale Mark Meadows. La moglie di Luna, Cassidy Luna, vice assistente del presidente, che potrebbe lavorare per Kushner ", scrive Bloomberg. inaugurazione del mandato di donald trump 1 Il problema per “The Donald” potrebbero essere i nuovi vicini di casa, che hanno già detto di non volerlo lì già nel 2019, quando Trump dichiarò che avrebbe spostato la residenza. In molti hanno consegnato una lettera di richiesta alle autorità cittadine di Palm Beach, indirizzata ai servizi segreti statunitensi, in cui si diceva che il presidente aveva perso il diritto legale di vivere permanentemente a Mar-a-Lago a causa di un accordo firmato nel 1993, quando trasformò la sua residenza in un club privato. donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 donald trump con il genero jared kushner joe e jill biden inaugurazione del mandato di donald trump 2 inaugurazione del mandato di donald trump LA VILLA DI TRUMP A MAR A LAGO hope hicks, stephen miller, jared kushner donald e melania trump joe e jill biden primo dibattito tv jill e joe biden jill e joe biden jill e joe biden mar a lago trump gioca a golf con shinzo abe shinzo abe e donald trump a mar a lago donald trump xi jinping mar a lago 1 donald trump donald trump autografa il muro con il messico ad alamo 3 donald trump comizio ad alamo in texas davanti al muro con il messico donald trump ad alamo in texas donald trump xi jinping mar a lago migliaia di supporter di trump a washington trump e melania a mar a lago durante la cena di capodanno barbara moore a mar a lago, residenza in florida di trump spari contro un suv nella residenza di donald trump a mar a lago mar a lago donald trump e il genero jared kushner