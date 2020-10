21 ott 2020 12:02

DONALD TRUMP HA CONTI CORRENTI IN TRE PAESI STRANIERI: OLTRE ALLA GRAN BRETAGNA E ALL'IRLANDA, C'È ANCHE LA CINA - LO RIVELA “IL NEW YORK TIMES”, SOTTOLINEANDO CHE IL CONTO È CONTROLLATO DALLA “TRUMP INTERNATIONAL HOTELS MANAGEMENT LLC”, CHE FRA IL 2013 E IL 2015 (PRIMA DELLA SUA ELEZIONE) HA PAGATO 188.561 DOLLARI IN CINA - OK, MA QUESTO COSA DIMOSTRA?