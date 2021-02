17 feb 2021 09:20

DONALD TRUMP SCARICA RUDOLPH GIULIANI: NON SARA' PIU' IL SUO AVVOCATO - IL TYCOON HA FATTO SAPERE CHE L'EX SINDACO DI NEW YORK RESTA UN "AMICO ED ALLEATO", MA DOPO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI TRUMP AVEVA ESPRESSO LA SUA INSODDISFAZIONE PER L'AZIONE DI GIULIANI NEL SOSTENERE LA TESI DELLE ELEZIONI TRUCCATE…