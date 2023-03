DONNE, ALL’ARMI! – PUTIN STA ARRUOLANDO NELL’ESERCITO ANCHE LE DETENUTE PER MANDARLE AL FRONTE. "MAD VLAD" SI PREPARA ALL’OFFENSIVA PREVISTA IN PRIMAVERA MA SI È ACCORTO DI NON AVERE ABBASTANZA UOMINI E ALLORA HA INIZIATO A RECLUTARE LE DONNE – PUTIN AVEVA GIÀ SPEDITO IN TRINCEA I PRIGIONIERI CON LA PROMESSA DI LIBERARLI UNA VOLTA TORNATI A CASA (SE FOSSERO SOPRAVVISSUTI) – IL FALLIMENTO DELL’ESERCITO RUSSO: A FEBBRAIO È STATO CONQUISTATO SOLO LO 0,04% DEL TERRITORIO UCRAINO….

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

vladimir putin fucile

Il presidente russo Vladimir Putin è a corto di armi e munizioni per la guerra in Ucraina, ma l'unica cosa che non gli manca è la carne da cannone. Come ha sempre fatto nelle sue guerre, la Russia non si preoccupa di quanti soldati vengono uccisi, perché è comunque in grado di rimpiazzarli.

Secondo notizie di fonte ucraina che hanno trovato conferma a Mosca, l'esercito starebbe arruolando anche donne detenute, che sarebbero state addestrate e inviate vicino al fronte.

Lo aveva già fatto con i detenuti maschi, promettendo loro la libertà dopo sei mesi di servizio in prima linea, se fossero stati ancora vivi. Molti assassini, stupratori e criminali sono sopravvissuti e sono quindi tornati indisturbati nelle loro città.

guerra in ucraina 1

In vista della ripresa dei combattimenti che ci sarà con l'avanzare della primavera, dal 1° aprile partirà il reclutamento di altri 400.000 giovani per rafforzare l'esercito con militari a contratto.

Alla fine del 2022 ne erano stati già stati arruolati 320.000, una forza che si è considerevolmente ridotta a causa delle gravi perdite subite nei combattimenti. Solo nella giornata di sabato scorso sono morti più di mille militari russi.

Secondo l'Institute for the Study of War di Washington, Putin in febbraio ha sacrificato migliaia di vite umane per conquistare solo lo 0,04% del territorio ucraino, ma lo preoccupa di più la mancanza di mezzi e munizioni. […]

vladimir putin

Le recluse sono state prelevate dalla colonia penale di Snezhnoye, una città occupata del Donetsk, e mandate per qualche giorno ad addestrarsi in Russia. Poi un treno con vagoni adatti al trasporto di detenuti ne ha portate un centinaio nell'area di Krasnodar, vicina al fronte.

Questi rimpiazzi sono stati definiti dai russi «fonti alternative di rifornimento di manodopera» e non si sa se le donne saranno impiegate in combattimento o si limiteranno ad attività di assistenza ai soldati. […]

DETENUTE RUSSE

L'arruolamento dei nuovi soldati servirà anche a limitare il peso dei mercenari del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin, il quale sta alzando troppo la cresta conducendo una guerra personale e accusando il ministro della Difesa Sergei Shoigu e i vertici dell'esercito di non fornire supporto ai suoi uomini nel Donbass. […]