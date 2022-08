DONNE PERICOLOSE - NON PROVATE A PRONUNCIARE IL NOME DI NANCY PELOSI A JOE BIDEN: INCAZZATISSIMO, È DIR POCO. L’AVEVA PREGATA IN TUTTI I MODI DI NON METTERE PIEDE A TAIWAN. NIENTE, A 82 ANNI LA PELOSI VOLEVA ESSERE RICORDATA COME LA DONNA CHE HA SFIDATO LA CINA. UNA DIMOSTRAZIONE DI “CELODURISMO” CHE HA SORTITO L’EFFETTO DI RIAVVICINARE PECHINO A MOSCA. E PER LA SUA INTEMERATA NANCY PELOSI HA PERSO ANCHE L’OPPORTUNITÀ DI TRASCORRERE UN SOLARE VACANZA ITALIA, COME AMBASCIATRICE A ROMA

Non provate a pronunciare il nome di Nancy Pelosi a Joe Biden: incazzatissimo, è dir poco. L’aveva pregata in tutti i modi di non mettere piede a Taiwan; il suo staff, da Jack Sullivan a Blinken, ha provato in tutti i modi, bombardando i collaboratori più stretti della speaker della Camera dei rappresentanti, a dissuaderla di atterrare a Taipei.

Ma la Pelosi si è rifiutata di annullare il viaggio che ha fatto infuriare Pechino.

Secondo Bloomberg, i funzionari di Biden hanno accusato Pelosi di aver usato il viaggio come "pietra di copertura per la sua carriera" in un momento di relazioni molto delicate con Pechino .

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina Nicholas Burns ha affermato che l'amministrazione Biden voleva evitare qualsiasi escalation delle tensioni con Pechino e si è affrettata a mantenere aperte tutte le linee di comunicazione mentre Pelosi continuava con la visita, mentre i vari tentativi di convincerla ad abbandonare il viaggio incendiario sono stati ignorati.

Essì, a 82 anni la Pelosi, nata D’Alessandro, sapendo bene che il suo incarico di Speaker della Camera non potrà essere rinnovato, voleva essere ricordata come la donna che ha sfidato la Cina. Una dimostrazione di “celodurismo” che ha sortito l’effetto di riavvicinare Pechino a Mosca, troncando così la possibilità di servirsi del Dragone per trovare un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.

Non solo. Alla Casa Bianca sono preoccupatissimi della minaccia cinese di un cyber attacco a uno dei paesi alleati agli Stati Uniti, dalla Corea del Sud al Giappone - altre tappe del suo viaggio asiatico. E per la sua intemerata Nancy Pelosi ha perso anche l’opportunità di trascorrere un solare vacanza Italia, come ambasciatrice a Roma.

