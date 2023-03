DONZELLI COLTELLI – PER VIA DEL PASTROCCHIO SU COSPITO, L’EX BRACCIO DESTRO DI GIORGIA MELONI RIMANE A SECCO DI POLTRONE, E COMINCIA A PERDERE PESO (POLITICO) – IL DEPUTATO TOSCANO, “MINNIE” PER GLI AMICI, SI ERA RITAGLIATO UN RUOLO DI PRIMO PIANO NEL PARTITO SOPRATTUTTO NEL LAZIO. MA DOPO CHE HA RIVELATO LE CARTE SUL TERRORISTA ANARCHICO IN AULA, NESSUNO LO CALCOLA PIÙ COME UN TEMPO. E LA SUA COMPONENTE IN REGIONE PERDE PEZZI…

GIORGIA MELONI E GIOVANNI DONZELLI

DAGONEWS

È dalla frequenza con cui un politico è sulla bocca di tutti, che si capisce quanto comanda. E, da quel che si apprende, nessuno ormai più parla di Giovanni “Minnie” Donzelli, il braccio destro del presidente Giorgia Meloni al quale sta per essere affibbiato il prefisso ‘ex’ all’aggettivo potente…

Già, perché dopo la catastrofe in aula sulla vicenda Cospito, che lo ha obbligato a un purgatorio di settimane e lontananza dalla tv, la sua componente nel Lazio, e a Roma, si sta sfaldando a tutto vantaggio delle due correnti maggioritarie che si spartiscono consiglieri, nomine e territori.

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO

Donzelli è toscano e ha ereditato quello che una volta era il feudo dell’ex ministro Altero Matteoli, scomparso in un tragico incidente.

Diventato parlamentare di Fratelli d’Italia, e poi responsabile dell’organizzazione di Fdi, il fiorentino ha colonizzato Roma sfidando l’egemonia pluridecennale dei Gabbiani, capeggiati dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, e la sua alternativa, guidata dal ‘cognato d’Italia’ Francesco Lollobrigida.

fabio rampelli foto di bacco (1)

A Roma Donzelli conta - anzi contava - tra le proprie fila il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, il deputato Roscani e l’ex senatore Domenico Gramazio, chiamato ‘il Pinguino’ per via delle braccia (non proprio alla Celentano), ex ras della sanità laziale ai tempi di Storace Governatore.

L’ultimo comunicato di Gramazio la dice lunga sul senso di frustrazione che prova nel non toccare palla: «Confidiamo nel presidente Rocca per far sì che siano evitate conferme e salvataggi di dirigenti alla guida delle Asl ».

domenico gramazio

Nel Lazio, campo di contesa tra i ‘gabbiani’ e “lolliani”, è difficile per Donzelli e i suoi poter ottenere qualcosa, mentre a livello nazionale la decisione di ‘Io so’ Giorgia’ di affidarsi a società di cacciatori di teste esterne sta a indicare chiaramente la scarsezza di manager di area.

Per Donzelli niente da fare: se stai fuori dai giochi stai fuori dal potere e viceversa. Nel frattempo, si vede sempre più spesso nel palazzo della presidenza della Giunta del Lazio la Sorella d’Italia, Arianna, che dal partito, in via della Scrofa, non fa più fa tappa alla Camera, dove prima andava spesso: ora va diretta a via Cristoforo Colombo, dove s’intrattiene, spesso ricevendo confidenze dai nuovi capi e desiderata degli aspiranti tali.

francesco lollobrigida arianna meloni e le figlie francesco lollobrigida e arianna meloni domenico gramazio (2) domenico gramazio giorgia meloni con la sorella arianna Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida con le figlie (foto Chi) arianna e giorgia meloni giorgia e arianna meloni DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI GIOVANNI DONZELLI GIORGIA MELONI rampelli meloni giovanni donzelli GIOVANNI DONZELLI GIOVANNI DONZELLI FDI GIOVANNI DONZELLI CHIARA COLOSIMO GIOVANNI DONZELLI ANALFABETA ISTITUZIONALE - VIGNETTA ELLEKAPPA GIOVANNI DONZELLI GIORGIA MELONI giovanni donzelli GIOVANNI MINNIE DONZELLI - MEME BY EDOARDO BARALDI GIOVANNI MINNIE DONZELLI - VIGNETTA DI VAURO SUL FATTO QUOTIDIANO giovanni donzelli mima gardini 4 giovanni donzelli in versione minnie ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA DELMASTRO E DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY MANNELLI - IL FATTO QUOTIDIANO ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI GUIDO CROSETTO E GIOVANNI DONZELLI