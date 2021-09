26 set 2021 10:15

DOPO ANGELONA, IL DILUVIO – CON LEADER NON ALL’ALTEZZA DELLA MERKEL, L’ESITO DEL VOTO IN GERMANIA DI OGGI RIMANE UNA INCOGNITA - I SONDAGGI DANNO IN VANTAGGIO I SOCIALDEMOCRATICI DELLA SPD, MA È NEL GRADIMENTO DEI LEADER CHE LA DISTANZA SI FA ABISSALE: SOLO IL 20% DEI TEDESCHI VORREBBE LASCHET, CONTRO IL 47% DI SCHOLZ CHE È RIUSCITO A PORSI COME L’EREDE NATURALE DI ANGELA – L’UNICA CERTEZZA È CHE, DOPO 50 ANNI, POTREBBE NON BASTARE UN'ALLEANZA TRA DUE PARTITI PER AVERE LA MAGGIORANZA NEL PARLAMENTO FEDERALE: LA PIÙ PLAUSIBILE È…