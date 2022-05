28 mag 2022 10:12

DOPO AVER DETTO NO AL PROPORZIONALE, SALVINI ALLONTANA OGNI IPOTESI DI FEDERAZIONE DI CENTRODESTRA: “LA FUSIONE CON FORZA ITALIA? LO ESCLUDEREI” – PRIMA DELLE AMMINISTRATIVE, IN CUI SALVINI E BERLUSCONI SI PRESENTANO A BRACCETTO CON FRATELLI D’ITALIA, E’ MEGLIO NON FAR INCAZZARE GIORGIA MELONI – DOPO IL VOTO, CHISSA’…