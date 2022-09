LA MELONI SI ALLENA. PER SCAPPARE? - PER SCARICARE TENSIONI E VELENI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE LA "DUCETTA" VA A CORRERE CON LO STESSO PERSONAL TRAINER DI ILARY BLASI (VIDEO) - NONOSTANTE TUTTI GLI ABBIANO DETTO CHE NON SI PUÒ FARE, IL COGNATO DELLA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA INSISTE: “IL PNRR SI PUÒ MODIFICARE" - MA A BRUXELLES DA QUELL'ORECCHIO NON CI SENTONO - VIDEO