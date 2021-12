DOPO LA CANZONE DEI VIROLOGI-TENORI, POTEVA ESSERE DA MENO ANTONIO RAZZI? - L'EX SENATORE DI FORZA ITALIA INTONA (SI FA PER DIRE) A "RADIO ROCK 106.6" UNA VERSIONE RIVISITATA DI “LAST CHRISTMAS” DEGLI WHAM - E ALLA FINE CAZZIA PURE I NO VAX: "SE NON VI VACCINATE NON SIETE SPECIAL!" - VIDEO

Da "Radio Rock 106.6"

A un anno di distanza dalla sua versione di “All I want for Christmas is you” diventata per l’occasione “All I want for Christmas is Vaccine”, Antonio Razzi torna a cantare un altro classico natalizio rivisitato a favore del vaccino: “Last Christmas”. Sul finale l’avvertimento ai No Vax: “Se non vi vaccinate, non siete special!”

