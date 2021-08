IL CASO DURIGON METTE A DURA PROVA SALVINI - IL “CAPITONE” È STATO COSTRETTO A CEDERE, COME GIÀ FECE PER SIRI NEL MAGGIO 2019: QUESTA VOLTA A PESARE È STATO SOPRATTUTTO IL FATTO CHE L’EX SOTTOSEGRETARIO È SEMPRE STATO VISTO COME UN "PESO" (IN TUTTI I SENSI) DALL’ALA MODERATA DEL PARTITO. E CON LUI TUTTO QUEL GRUPPO DI “NON LEGHISTI” FEDELISSIMI DI SALVINI, CHE GLI SONO SERVITI PER TENTARE DI USCIRE DALL'ENCLAVE DEL NORD E CONQUISTARE IL RESTO DEL PAESE...