DOPO LA GERMANIA, ORA SALVINI MUOVE GUERRA ALL’AUSTRIA – IL “CAPITONE”, OSPITE DELL’AMICA ANNALISA CHIRICO A “THE YOUNG HOPE”, ACCUSA VIENNA SUL CAOS AL BRENNERO: “DIMOSTRANO ARROGANZA, SUPERFICIALITÀ E IGNORANZA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE. STANNO INFRANGENDO NORMATIVE, REGOLAMENTI E TRATTATI PER FARE CONCORRENZA SLEALE AGLI AUTOTRASPORTATORI DI TUTTA EUROPA” - "PERCHÉ NON SI SIA MOSSA LA COMMISSIONE EUROPEA FINO A IERI CE LO DIRÀ IL TEMPO... ORA CI MUOVIAMO NOI".

Estratto da www.liberoquotidiano.it

MATTEO SALVINI

"Sul Brennero ci siamo mossi noi dopo anni di divieti al di fuori delle normative europee che dimostrano arroganza, superficialità e ignoranza della libera circolazione di uomini e merci". Matteo Salvini lo ha detto durante l'evento "The Young Hope", accusando l'Austria: "Unilateralmente decidono che in alcuni giorni e in alcune ore i camion non passano".

Il riferimento è al fatto che, da quattro anni a questa parte, l’Austria impone restrizioni al passaggio dei tir. E la speranza che qualcosa potesse cambiare è sfumata nei giorni scorsi, quando Vienna ha deciso di riconfermare le misure anche per il 2024. Dietro alla scelta di imporre controlli sulla tipologia dei mezzi e dei carichi ci sarebbero motivazioni ambientali. Le conseguenze per i trasporti, però, sono drammatiche. Per non dimenticare, poi, l’inasprimento dei controlli sul fronte migranti.

[...] Salvini ribadisce: "Il Mit in collaborazione con Palazzo Chigi sta lavorando ad un dossier legalmente impegnativo, non so se abbia precedenti: noi come governo italiano adiremo la Corte di giustizia europea perché riteniamo che l'Austria stia infrangendo normative, regolamenti e trattati per fare concorrenza sleale. E' una sorta di concorrenza sleale agli autotrasportatori di tutta Europa. E infatti siamo supportati da mezza Europa". Il vicepremier si è anche chiesto come mai finora non si sia mosso nessuno a Bruxelles: "Perché non si sia mossa la Commissione europea fino a ieri ce lo dirà il tempo... Ci muoviamo noi".

