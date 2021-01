FERMI TUTTI: I NUMERI PER SALVARE IL GOVERNO AL SENATO NON CI SONO - L’UDC SI SFILA: "NON CI PRESTIAMO A GIOCHI DI PALAZZO E STIAMO NEL CENTRO-DESTRA" - ORA PER SALVARE LA BARCA CHE AFFONDA, NELLA MAGGIORANZA SI TORNA CHIEDERE DI RIAPRIRE IL DIALOGO CON RENZI - E NEL M5S CRESCE L’INSOFFERENZA VERSO CONTE: “IL PREMIER NON PUÒ TENERCI TUTTI IN OSTAGGIO, DEVE DIMETTERSI IN MODO DA SBLOCCARE IL CONTE TER. E DEVE FAR CADERE IL VETO SU ITALIA VIVA”