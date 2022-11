21 nov 2022 17:20

DOPO IL REDDITO, ARRIVA IL CUSCINETTO DI CITTADINANZA! – LA SOLUZIONE INDIVIDUATA DAL GOVERNO PER PERMETTERE UN’USCITA SOFT DAL REDDITO DI CITTADINANZA PER I COSIDDETTI OCCUPABILI: UNA SOLUZIONE PONTE FINO AL 31 DICEMBRE. LA CANCELLAZIONE IMMEDIATA DAL 1 GENNAIO, CHE AVREBBE PERMESSO DI RISPARMIARE 1,8 MILIARDI, È STATA ACCANTONATA, COME VOLEVA LA MINISTRA DEL LAVORO, CALDERONE…